Terörden arındırılan Afrin'in her karışı taranıyor

AFRİN (AA) - MUSTAFA YILDIRIM - Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de patlayıcı temizleme çalışmalarına devam eden Bornova Jandarma Komando ve polis özel harekat unsurları, terör örgütü YPG/PKK'nın sığınak olarak kullandığı mağara ve tünelleri ile üs bölgesi olarak kullandığı arazileri karış karış arıyor.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin ilçesinde görev yapan Tuğgeneral Turgay Aras komutasındaki Bornova Jandarma Komando Tugayı, Çakırsöğüt 3. Jandarma Tabur Komutanlığı, Mardin ve Diyarbakır komando birlikleri ile polis özel harekat timlerinin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarıyla bölgede yürüttüğü el yapımı patlayıcı ve mayın arama tarama çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Badinli Kasabası ile Darh Obası, Gebek ve Abraz köylerinde, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ timleri) çalışma yaptı.

Güvenlik güçlerinin sivil halka zarar vermemek için titizlikle yürüttüğü çalışmalara, patlayıcıya duyarlı dedektör köpek "Nasır" da katılarak mağara aramalarına katıldı.