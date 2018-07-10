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Terörden arındırılan bölgede rafting heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 11:11 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi'nde huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla saklı kalan güzellikler ortaya çıkarılırken, vatandaşlar da terörden arındırılan yerlerde sosyal ve kültürel etkinliklere katılarak stres atıyor - Van'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Çatak Belediyesince kurulan spor kulübü bünyesindeki profesyonel eğitmenler gözetiminde rafting yaparak eğlenceli zaman geçiriyor

HÜDAYİ GÜMÜŞ - Van'ın bozulmayan doğası, ceviz bahçeleri, balı ve alabalık tesisleriyle bilinen Çatak ilçesi, bölgede huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla farklı etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılmasının ardından yıllardır mahrum kaldığı belediye hizmetlerine kavuşan Çatak ilçesi, Türkiye'nin en uzun parkurlarından birine sahip olması nedeniyle raftingcilerin de ilgi odağa haline geldi.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar, hafta sonlarında ilçeye yoğun ilgi gösterirken, Çatak Çayı'nda istedikleri zaman rafting yapma imkanı bulan sporcular da renkli görüntüler oluşturuyor.

Van Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, 67 kişilik ekiple düzenledikleri etkinlik kapsamında hafta sonu Çatak Çayı'nda rafting yaptı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal güzelliğiyle insanları büyüleyen Çatak'ta son zamanlarda rafting ve kano sporunun da büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Akgül, ilçeye gelen ziyaretçilerin istedikleri zaman Çatak Çayı'nda rafting yapabildiğini belirterek rafting yapmak isteyen vatandaşları, ilk olarak Belediyespor Antrenörü Süleyman Bayat başkanlığındaki ekip aracılığıyla bilgilendirdiklerini anlattı.

Kısa bir eğitime tabi tutulan vatandaşların daha sonra güvenliği sağlanan botlara bindirildiğini kaydeden Akgül, sporseverlerin bu aşamalardan sonra profesyonel raftingcilerle heyecan dolu bir yolculuğa başladığını ifade etti.

Van Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez de bu yıl ikincisini düzenledikleri rafting şenliğine 67 kişiyle katıldıklarını belirterek "Çatak Çayı, buz gibi berrak suyu ve debisi yüksek bir çayımız. Türkiye'nin ikinci uzun parkuru, yaz ayları olduğu için su azalmış, güvenle rafting ve kano yapabiliyoruz. Eylül ayında Türkiye şampiyonasının bir ayağının Çatak'ta yapılması için çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Demez, kendilerine bu imkanları sağlayan Akgül'e ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

Antrenör Bayat da ziyaretçilerin ilçeden memnun ayrılması için her türlü etkinliği özenle yaptıklarını ifade ederek amaçlarının ilçenin doğal güzelliklerini herkese tanıtmak olduğunu vurguladı.

Vatandaşların rafting yaparken karşılaşacakları manzaraya hayran kalacaklarına inandıklarını kaydeden Bayat, bu nedenle Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden insanları ilçeye beklediklerini dile getirdi.

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