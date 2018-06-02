Bu yaylalardan biri de Şırnak'ın Beytüşşebap, Van'ın Gürpınar ilçeleri ile Hakkari sınırlarında bulunan Faraşin Yaylası.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayla yasaklarının kaldırılacağını müjdelemesinin ardından terör olayları nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bir süredir uygulanan yasaklar da sona erdi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bekir Kılıç, Şırnak'ın özellikle küçükbaş hayvancılıkta potansiyelinin çok yüksek olduğuna işaret ederek, doğal yapısıyla kentin hayvancılığa çok müsait olduğunu aktardı.

"Daha önce kapalı olan yayla ve meralardan vatandaşlarımız hayvanlarını otlatmak için istifade edebilecekler" diyen Aktaş, yaylaların terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlar nedeniyle vatandaşların zarar görmemesi için kullanıma kapatıldığını hatırlattı.

Koyun ve kuzu seslerinin kuş cıvıltılarına karıştığı yaylaya çıkan Şırnaklı besiciler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "300 koyun projesi"nin de uygulanmasıyla çifte sevinç yaşadı.

Küçükbaş hayvancılığın gelişmesi için mera hayvancılığını önemsediklerini vurgulayan Kılıç, "Hayvanlarımızı merada otlatmak istiyoruz. Bu nedenle Bakanlığımız ve Valiliğimizin büyük çabalarıyla kentteki bütün meralar vatandaşlarımıza açıldı. Bu da küçükbaş hayvancılık için büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Kılıç, mera ve yaylaların daha önce terör nedeniyle sağlıklı bir şekilde kullanılamadığına dikkati çekerek, Faraşin bölgesinin yaz aylarında serin olması ve geniş meraların bulunması nedeniyle hayvancılık acısından cazip olduğunu, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde hayvancılıkla uğraşanların da bu nedenle söz konusu bölgeyi tercih ettiğini dile getirdi.

- "Burası bizim için nimet"

Faraşin Yaylası'na gelen 3 çocuk babası Arif Burak (78), ailece hayvancılıkla uğraştıklarını söyledi.

"1990'lı yıllarda burası köydü ve yaklaşık 50 hane vardı. Terör olaylarının ardından köyde bulunan evler yıkıldı. Biz de şehre gitmek zorunda kaldık. Her evin 400-500 hayvanı vardı, geçimimiz onunla sağlıyorduk ama olaylar olunca hayvanlar da gitti, biz de perişan olduk." dedi.