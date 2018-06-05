Terörden arındırılan yaylalar vatandaşın hizmetinde

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de uzun süredir terör saldırıları nedeniyle çıkılamayan ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen yaylalar, besicilerin hizmetine sunuldu. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde önemli yere sahip Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de terör saldırıları yüzünden çıkılmasına izin verilmeyen yayla ve meraların hizmete açılmasıyla besiciler, bu alanları kullanmaya başladı. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından güvenli hale getirilen yaylalara kavuşan besiciler, kıl çadırlarını kurdu. Yayla yasağının kalkmasının bölgede hayvancılığın tekrar canlanmasını sağlaması bekleniyor. Van Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yayla yasağının kalkmasının başta küçükbaş olmak üzere hayvancılığın gelişmesine ciddi katkı sağlayacağını belirtti. Kaliteli ve ucuz yem kaynağının yayla ve meralar olduğunu ifade eden Görentaş, "Yasağın kalkmasıyla vatandaşlarımız yaylaları kullanmaya başladılar. Bizler de hem belediye hem de Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAP) ile yaylaların daha etkin kullanılması için tedbirler alıyoruz. Hayvancılığın daha iyi bir noktaya gelmesi için zemin hazırlıyoruz." dedi.

Görentaş, yayla yasağının hayvancılığı olumsuz etkilediğini kaydederek, şunları söyledi: "Geçen yıl yaylalarımız besicilerimize kapalıydı. Bu durum besicilerimizin zor şartlarda hayvancılığı sürdürmesine yol açtı. Bu yıl mera ve yaylaların kullanıma açılmasıyla hayvancılığın daha illeri bir noktaya geçilmesi ve büyümesine yol açacak. Bakanlığımızın da teşvikleriyle hayvancılıkta iyi bir yere geleceğimizi bekliyoruz. Otlu peynirin kalitesi yaylalardaki bitki çeşitliliğinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla yaylaların kullanılması başta otlu peynir olmak üzere süt ürünlerinin de kalitesine önemli oranda yansıyacaktır." - "Hayvancılıkta eski günlere geri dönmemizi sağlayacak" Bitlis'in Hizan Ziraat Odası Başkanı Erkan Durmaz da yayla yasaklarının kalkmasının besicileri mutlu ettiğini belirterek, sağlanan huzur ortamıyla insanların tekrar hayvancılığa yöneldiğini aktardı. Yayla yasağının kalkması ve besicilerin tekrar hayvancılığa yönelmesinin sadece bölgeye değil ülke ekonomisine de çok ciddi katkı sağlayacağını anlatan Durmaz, "Yayla ve meraların kullanıma açılması, hayvancılıkta tekrar eski günlere geri dönmemizi sağlayacak. Bu durumdan kırmızı et sektörü de ciddi anlamda olumlu etkilenecek. Yayla yasağının kalkması ve hayvancılığın gelişmesiyle kırmızı etin fiyatında önemli bir düşüş olacak. Yeter ki bölgemizde bu huzurlu ortam devam etsin." diye konuştu.