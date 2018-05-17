Terörden kaçtığı köyüne dönerek tavuk çiftliği kurdu

Alkaş, ilçedeki tek tavuk çiftliğinde ürettiği tavuk ve yumurtaları hem marketlere hem de perakende olarak satışa sunuyor.

Alkaş, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca tarım alanında istihdamın artırılması ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen "Genç Çiftçi Projesi"'ne başvurarak aldığı 30 bin lira devlet desteği ile köyünde bir dönüm üzerine 750 tavuk kapasiteli çiftlik kurdu.

Fırat Alkaş, 2000 yılında bölgedeki terör olayları nedeniyle ailesiyle İstanbul'a göç ederek kuyumculuğa başladı. Uzun yıllar İstanbul'da bu işi sürdüren Alkaş, bölgenin terörden temizlenerek huzurun sağlanmasıyla iki yıl önce hasretini çektiği Muş'un Dağdibi köyüne döndü.

YAHYA SEZGİN - Muş'un Hasköy ilçesinden terör olayları nedeniyle 18 yıl önce ailesiyle İstanbul'a göç eden Fırat Alkaş, bölgede huzurun sağlanmasıyla döndüğü memleketinde iki yıl önce devlet desteği ile kurduğu tavuk çiftliğinde siparişlere yetişemiyor.

Yaklaşık 18 yıl önce terörden kaçarak İstanbul'a gitmek zorunda kaldıklarını anlatan Alkaş, şöyle konuştu:

"Memleket hasreti hep içimizde kaldı ama son yıllarda bölgenin huzur ve refah ortamını fırsat bilip memleketime geldim. Devletimizin başlattığı Genç Çiftçi projesinden yararlanarak tavuk çiftçiliği kurdum ve geçimimi buradan sağlıyorum artık. Günlük ortalama 500 yumurta üretiyorum. Yumurtalar organik olduğunu için yoğun bir talep var, bu yüzden işlerimi büyütmek istiyorum. Yumurtanın tanesini 50 kuruştan satıyorum."

- "50 çiftçi projeden faydalandı"

Hasköy Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nahit Aykut, geçen yıl ilçede 50 çiftçinin "Genç Çifti" projesinden faydalandığını ifade etti.

Geçen yıllarda batıya göç eden birçok çiftçinin memleketine döndüğünü anlatan Aykut, şunları kaydetti:

"Bölgede huzur ve güven ortamının sağlanmasının ardından Bakanlığımızın uyguladığı 300 koyun, 250 Bin Düve Projesi ve Genç Çiftçi Projesi kapsamında batıya göç eden vatandaşlarımız, tekrar doğdukları köylerine geri dönmek istiyorlar. 'Doğduğumuz yerde doymak istiyoruz' diyorlar. Bu anlamda çok talepler var. Bu projeler neticesinde bölgemizde hem hayvancılık gelişiyor hem de köylere geri dönüşler başlıyor."

