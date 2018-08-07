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"Terörden kurtulup burada bir caninin kurşunuyla öldü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 17:26 | Son Güncelleme

Kayseri'de av tüfeği ile öldürülen özel güvenlik görevlisi emekli Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın ailesi, zanlının daha önce işlediği 6 cinayet ve 2 yaralamadan dolayı 16 yıl hapis yatıp çıkmasına tepki gösterdi - Sami Yılmaz'ın eşi Yıldız Yılmaz: - "Evimize ateş düştü. Orada terörden kurtulup burada bir caninin kurşunuyla ölmesi çok ağırıma gidiyor. Benim eşim o kurşunu hak etmedi" - Yılmaz'ın ağabeyi Abdulkerim Yılmaz: - "Bizim canımız yandı. Bu gibi suçları işleyenlerin gerekli cezaları almasını istiyoruz. Biz özellikle idam istiyoruz"

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de av tüfeği ile öldürülen özel güvenlik görevlisi emekli Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın ailesi, zanlının daha önce 6 kişiyi öldürmesi 2 kişiyi de yaralamasından dolayı 16 yıl hapis yatıp çıkmasına tepki gösterdi.

Merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Komando Caddesi'ndeki villada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan emekli Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın (47), pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili cinayet zanlısının daha önce 6 kişiyi öldürmesi biri polis 2 kişiyi de yaralamasına rağmen 16 yıl hapis cezasının ardından tahliye edilmesinden maktulün eşi ve ağabeyi büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Öldürülen Yılmaz'ın eşi Yıldız Yılmaz, AA muhabirine, eşinin emekli asker olduğunu, böyle bir ölümü hak etmediğini söyledi.

Kocasının yıllarca terörle mücadelede görev aldığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Benim eşim uzman çavuştu. Emekli olalı 2 yıl oldu. Diyarbakır'da emekli olup buraya geldik. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonda oradaydık. Benim eşim emekli olunca maaşı düştüğü için ek işe gitmek zorunda kaldı. Böyle olunca da bu iş başımıza geldi. Evimize ateş düştü. Orada terörden kurtulup burada bir caninin kurşunuyla ölmesi çok ağırıma gidiyor. Benim eşim o kurşunu hak etmedi. Benim 2 çocuğum öksüz kaldı. Ben asker eşiyim, her zaman dik duracağım. Bu caniyi kim böyle serbest bıraktıysa bunlardan hesap sorulmasını istiyorum."

Ağabey Abdulkerim Yılmaz da cinayet gününden önceki salı günü kardeşiyle görüştüklerini ve işe uğurladıklarını söyledi.

Kardeşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Çarşamba günü sabah kardeşim yaralı diye bana haber geldi. Hastaneye gittiğimizde can verdiğini duyduk. Bu şekilde hayatını kaybetmesi bizi çok üzdü. Benim kardeşim yıllarca Doğu Anadolu Bölgesi'nde bu vatana hizmet etti. Emekli olunca da boş kalmamak için güvenlik olarak işe girdi. Bu ve bunun gibi suçları işleyenlerin kısa sürede cezaevinden çıkmaları bizi üzüyor. Bizim canımız yandı. Bu gibi suçları işleyenlerin gerekli cezaları almasını istiyoruz. Biz özellikle idam istiyoruz. Bu cani 6 kişiyi öldürmüş. Sadece kardeşime değil, hepimize kuşun sıktı sayılır. 6 kişi öldürmüş, 16 yılda çıkmış. Gönülden idam istiyoruz."

- Olay

Sami Yılmaz, özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı villanın kulübesinde 2 Ağustos'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Cinayet zanlısı olarak yakalanan Hamdi Kayapınar, 1998-2001 yılları arasında 6 kişiyi öldürmüş, biri polis memuru 2 kişiyi de yaralamıştı. Ayrıca, 14 yaşındayken kıskançlık yüzünden öz kardeşini iple boğarak öldürmüş, 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

Kayapınar, seri cinayetlerin katil zanlısı olarak yakalandığında, polise verdiği ifadede, kardeşini öldürüp, cezaevinden çıktıktan sonra ailesi ve toplum tarafından dışlandığını, bu nedenle insanlara karşı kin beslediğini anlatmış, öldürdüğü kişileri "av", gasbettiği para ve eşyaları "av ganimeti" olarak gördüğünü söylemiş, kendisini de "avcı" diye tanımlamıştı.

Öte yandan zanlı, 2016'da denetimli serbestlik uygulaması kapsamında salıverilmiş ancak kendi isteğiyle cezaevine dönmüştü.

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Abdulkerim Yılmaz sami yılmaz Yıldız Yılmaz

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