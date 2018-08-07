"Terörden kurtulup burada bir caninin kurşunuyla öldü"

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de av tüfeği ile öldürülen özel güvenlik görevlisi emekli Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın ailesi, zanlının daha önce 6 kişiyi öldürmesi 2 kişiyi de yaralamasından dolayı 16 yıl hapis yatıp çıkmasına tepki gösterdi.

Merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Komando Caddesi'ndeki villada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan emekli Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın (47), pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili cinayet zanlısının daha önce 6 kişiyi öldürmesi biri polis 2 kişiyi de yaralamasına rağmen 16 yıl hapis cezasının ardından tahliye edilmesinden maktulün eşi ve ağabeyi büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Öldürülen Yılmaz'ın eşi Yıldız Yılmaz, AA muhabirine, eşinin emekli asker olduğunu, böyle bir ölümü hak etmediğini söyledi.

Kocasının yıllarca terörle mücadelede görev aldığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Benim eşim uzman çavuştu. Emekli olalı 2 yıl oldu. Diyarbakır'da emekli olup buraya geldik. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonda oradaydık. Benim eşim emekli olunca maaşı düştüğü için ek işe gitmek zorunda kaldı. Böyle olunca da bu iş başımıza geldi. Evimize ateş düştü. Orada terörden kurtulup burada bir caninin kurşunuyla ölmesi çok ağırıma gidiyor. Benim eşim o kurşunu hak etmedi. Benim 2 çocuğum öksüz kaldı. Ben asker eşiyim, her zaman dik duracağım. Bu caniyi kim böyle serbest bıraktıysa bunlardan hesap sorulmasını istiyorum."