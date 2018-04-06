Terörden temizlenen Sat Buzul Gölleri'nde festival yapılacak

Havaların da ısınmasıyla çalışma başlatan Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) tarafından el değmemiş doğası ve tüm ihtişamıyla baharı kucaklayan Sat Buzul Gölleri'nde yamaç paraşütü, kano ve dağ bisikleti gibi etkinliklerin yer alacağı festival düzenlenecek.

CİSAD Başkanı Azad Ölmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç gün sürecek festivalle yerli ve yabancı turistlere Hakkari'nin kültürel zenginliklerini ve güzelliklerini göstermek istediklerini söyledi.

Hakkari bölgesinin dağcılık turizmi açısından dünyanın nadir görülen güzelliklere sahip olduğunu ifade eden Ölmez, "Bölgedeki dağların turizme açılması bölgesel kalkınmaya önemli katkı sağlayacaktır. Bu anlamda farklı etkinliklerle insanları bölgemize çekerek, buranın güzelliklerinin açığa çıkmasını arzuluyoruz." dedi.

- "Hakkari tüm dağlarıyla şuan çok güvenli"

Ölmez, Hakkari'nin artık terör olaylarıyla anılmasını istemediklerinin ifade ederek, şunları kaydetti:

"Festivalimizde kano, yamaç paraşütü, dağ bisikleti ve canlı müzik olacak. Bu yıl ilkini düzenliyoruz. Buraya kısacası altyapısı olmayan İsviçre diyebiliriz. Dağlarıyla dünyada az görülen güzelliklere sahip bir yer. Amacımız doğal güzellikleri tanıtarak bölgede dağcılık turizmini canlandırmak. Hakkari denilince güvenlikle ilgili sıkıntılar akla gelir. Ama Hakkari tüm dağlarıyla şuan çok güvenli. Hiç kimsenin güvenlikle ilgili bir kaygısı olmasın. İnsanlar bu konuda en ufak bir sıkıntı yaşamayacaklardır. Dolayısıyla insanlara gelip bu güzellikleri görmelerini tavsiye ediyoruz."