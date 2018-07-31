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Terörden zarar gören 7 ilçeye 12 milyon lira kaynak

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 18:47 | Son Güncelleme

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ: - "Mardin ve Şırnak'ta çukur kazılan ilçelerimiz oldu. 7 ilçemizde alt yapının rehabilite edilmesi için projeler hazırlandı. Şırnak ve Mardin için öngördüğümüz projeler 12 milyon lira" - "(2018 Mali Destek Programları) Mardin'de 12, Batman'da 7, Şırnak'ta 13 ve Siirt'te 7 olmak üzere TRC3 bölgesinde 39 proje geçti. Eş finansmanlarla 60 milyon lira destek verildi"

MARDİN (AA) - Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, "Mardin ve Şırnak'ta çukur kazılan ilçelerimiz oldu. 7 ilçemizde alt yapının rehabilite edilmesi için projeler hazırlandı. Şırnak ve Mardin için öngördüğümüz projeler 12 milyon lira." dedi.

Altındağ, ajansın merkezinde, "2018 yılı Mali Destek Programları" kapsamında düzenlediği basın toplantısında, Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman'ın yer aldığı TRC3 bölgesinde proje teklif çağrılarını başarıyla tamamladıklarını söyledi.

"Ekonomik Altyapının Desteklenmesi" ile "Kentsel Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi" başlıkları altında toplam 40 milyon lira tutarında proje çağrısına çıktıklarını ifade eden Altındağ, bu miktarın Türkiye'de 26 kalkınma ajansı içerisinde İstanbul Kalkınma Ajansından sonra en büyük bütçe olduğunu kaydetti.

Yerelden kalkınmayı önemsediklerini ve desteklediklerini vurgulayan Altındağ, bu noktada hiç dokunulmayan ilçelere dokunulduğunu aktardı.

DİKA'nın kuruluş tarihinden bugüne en büyük bütçenin bu dönemde sağlandığını dile getiren Altındağ, "Ajansımız ilk defa bu yıl hemen hemen bütün ilçelere proje desteği verme noktasına gitti." diye konuştu.

- Terörden zarar gören Mardin ve Şırnak'a pozitif ayrımcılık

Altındağ, kabul edilen projelerin bağımsız denetçilerce mevzuata göre belirlendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"4 ilde çok önemli bir hafızanın olduğunu gördük. 40 milyon bütçe ve eş finansmanla 60 milyon lira kaynak belirlendi. Bölgede 75'e yakın projeye 85 milyon lira talep oldu. Bağımsız denetçiler tarafından projeler belirlendi. 4 ile hemen hemen eşit şekilde dağıtıldı. Ancak Mardin ve Şırnak'a pozitif ayrımcılık sağlandı. Mardin ve Şırnak'ta çukur kazılan ilçelerimiz oldu. 7 ilçemizde alt yapının rehabilite edilmesi için projeler hazırlandı. Şırnak ve Mardin için öngördüğümüz projeler 12 milyon lira. Buradan proje alamayan hiçbir ilçemiz kalmadı. Mardin'de 12, Batman'da 7, Şırnak'ta 13 ve Siirt'te 7 olmak üzere TRC3 bölgesinde 39 proje geçti. Eş finansmanlara 60 milyon lira destek verildi."

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