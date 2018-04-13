"Teröre bulaşmamış unsurların oluşturdukları meclisleri saygıyla karşılıyoruz"

GAZİANTEP (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Afrin'de oluşturulan yerel meclise ilişkin, "Teröre bulaşmamış unsurların kendi kendilerine oluşturdukları meclisleri saygıyla karşılıyoruz." dedi.

Tüfenkci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, yanı başında bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyeceğini, bunu, iki önemli operasyonla da kanıtladığını söyledi.

Türkiye'nin terörün kökünü kazımak için emin adımlarla ilerlediğini dile getiren Tüfenkci, hem içeride hem de dışarıda, başta FETÖ, PKK, PYD, YPG ve DEAŞ olmak üzere terör örgütlerinin izlerini silmek için millete söz verdiklerini belirtti.

Bakan Tüfenkci, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının ardından terörden arındırılmış bölgelere ciddi insani yardımlar aktardığını ve aktarmaya devam ettiğini, Türkiye'yi diğer ülkelerden farklı kılan en önemli unsurlardan birinin de bu olduğunu ifade etti.

Afrin tamamen kontrol altına alındıktan sonra orada yaşayan Kürt, Arap ve Türkmen sivil temsilcilerin, kent merkezinde yerel hizmetleri sağlamak için geçici bir meclis oluşturduğunu belirten Tüfenkci, şunları kaydetti: