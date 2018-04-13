HABER

"Teröre bulaşmamış unsurların oluşturdukları meclisleri saygıyla karşılıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 19:42 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: - "(Afrin'de oluşturulan yerel meclis) Teröre bulaşmamış unsurların kendi kendilerine oluşturdukları meclisleri saygıyla karşılıyoruz" - "(Biz oralara terörü temizlemek için gidiyoruz) dedik ve gittik. Barış ve huzur adına gittik. Oraları terörden temizleyip yine Afrinlilere bırakacağız"

GAZİANTEP (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Afrin'de oluşturulan yerel meclise ilişkin, "Teröre bulaşmamış unsurların kendi kendilerine oluşturdukları meclisleri saygıyla karşılıyoruz." dedi.

Tüfenkci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, yanı başında bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyeceğini, bunu, iki önemli operasyonla da kanıtladığını söyledi.

Türkiye'nin terörün kökünü kazımak için emin adımlarla ilerlediğini dile getiren Tüfenkci, hem içeride hem de dışarıda, başta FETÖ, PKK, PYD, YPG ve DEAŞ olmak üzere terör örgütlerinin izlerini silmek için millete söz verdiklerini belirtti.

Bakan Tüfenkci, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının ardından terörden arındırılmış bölgelere ciddi insani yardımlar aktardığını ve aktarmaya devam ettiğini, Türkiye'yi diğer ülkelerden farklı kılan en önemli unsurlardan birinin de bu olduğunu ifade etti.

Afrin tamamen kontrol altına alındıktan sonra orada yaşayan Kürt, Arap ve Türkmen sivil temsilcilerin, kent merkezinde yerel hizmetleri sağlamak için geçici bir meclis oluşturduğunu belirten Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Biz yerel meclislerin oluşmasını istiyoruz. Operasyon öncesinde ifade etmiştik, bizim kimsenin toprağında asla gözümüz yok. 'Biz oralara terörü temizlemek için gidiyoruz.' dedik ve gittik. Barış ve huzur adına oralara gittik. Oraları terörden temizleyip yine Afrinlilere bırakacağız. Teröre bulaşmamış unsurların kendi kendilerine oluşturdukları meclisleri biz saygıyla karşılıyoruz."

Arin'de dün Kürt, Arap ve Türkmen sivil temsilcilerden oluşan geçici yerel meclis kurulmuştu.

Spotify’ın ücretsiz sürümü sil baştan değişiyorSpotify’ın ücretsiz sürümü sil baştan değişiyor
Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalarErdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar
İran'dan şok açıklama: Karşılık vereceğizİran'dan şok açıklama: Karşılık vereceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin Gaziantep Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci terör koridoru Yerel Meclis

En Çok Okunan Haberler

Hollanda'da Suriye kararı

Hollanda'da Suriye kararı

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

'ABD ile Rusya krizi Erdoğan ve Putin'i birbirine yaklaştırdı

'ABD ile Rusya krizi Erdoğan ve Putin'i birbirine yaklaştırdı

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İlginizi Çekebilir

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası skandalı ortaya çıkardı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası skandalı ortaya çıkardı

FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan Çetin Doğan'dan ilk sözler

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan Çetin Doğan'dan ilk sözler

AK Parti'den 28 Şubat kararıyla ilgili ilk tepki: Bir daha kimse aklından geçiremez

AK Parti'den 28 Şubat kararıyla ilgili ilk tepki: Bir daha kimse aklından geçiremez

28 Şubat davasında karar verildi! 68 beraat, 21 müebbet

28 Şubat davasında karar verildi! 68 beraat, 21 müebbet

İstanbul Boğazı'na sis çöktü! Meteoroloji uyardı, yüzlerce gemi bekliyor

İstanbul Boğazı'na sis çöktü! Meteoroloji uyardı, yüzlerce gemi bekliyor

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

Kartal ve Kadıköy hattındaki minibüs kahyalarından akılalmaz vurgun

Kartal ve Kadıköy hattındaki minibüs kahyalarından akılalmaz vurgun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.