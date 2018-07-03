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Teröre hizmet veren binalar eğitim merkezlerine dönüştürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 11:09 | Son Güncelleme

DBP'li yönetim döneminde teröre yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü, görevlendirme yapılan Kayapınar Belediyesince "bilgi evi"ne dönüştürülen merkezler binlerce genci geleceğe hazırlıyor - EKPSS'ye hazırlanan Deniz Ercan Toprak: - "Ev ortamı çalışmak için müsait olmuyordu. Sınavda 93 puan alarak Türkiye'de 176'ncı oldum. Burası olmasaydı bu başarıya ulaşmam zor olurdu" - Aldığı eğitimle Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesini kazanan Elif Toprak: - "Evde engelli bir kardeşim olduğu için çizim yapamıyordum. Bize imkan sağlayan Kayapınar Belediyesine teşekkür ediyorum" - Melek Tura: - "Gitar, bağlama ve darbuka çalmayı öğrendim. Büyüyünce müzik öğretmeni olmak istiyorum"

DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi bünyesinde DBP'li yönetim döneminde teröre yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü binalarda, artık binlerce genç geleceğe hazırlanıyor.

Kayapınar Belediyesinde terör örgütü PKK'ya yönelik ideolojik amaçlı "eğitim destek evi", "halk evi" ve "mahalle evi" adı ile faaliyet yürüten binalar, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılmasının ardından 7 ayrı "bilgi evi" ne dönüştürüldü.

Bilgi evlerinde düzenlenen bağlama, gitar, resim, satranç, piyano, halk oyunları, Kur'an-ı Kerim, Arapça, İngilizce, okuma yazma, işaret dili, YKS ve LGS'ye hazırlık kurslarında eğitim alan çocuk ve gençler, hem kendilerini geliştirme hem de hedeflerine kavuşma imkanı buluyor.

Bir dönem Zerdüştlük ve terör örgütü PKK'yı anlatan yüzlerce kitap ve çok sayıda örgütsel dokümanın bulunarak imha edildiği merkezden artık gitar ve keman nağmeleri ile umut dolu şarkılar yükseliyor.

- EKPSS'de Türkiye 176'ncısı oldu

Bilgi Evi'ndeki kütüphaneden ve eğitimden istifade ederek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) hazırlanan görme kaybı bulunan Deniz Ercan Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rahat bir ortamda ders çalışıp, aldığı eğitimle geçen yıl girdiği sınavda Diyarbakır'da birinci olduğunu söyledi.

"Ev ortamı çalışmak için müsait olmuyordu. Sınavda 93 puan alarak Türkiye genelinde 11 bin 300 kişi arasında 176'ncı oldum. Burası olmasaydı bu başarıya ulaşmam zor olurdu." diyen Toprak, kendilerine böyle bir ortam sunulmasından duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Haftanın 7 günü kursa katıldığını anlatan Toprak, 09.00-16.00 saatlerinde aldığı eğitimin büyük faydasını gördüğünü belirtti.
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- Aldığı eğitimle güzel sanatlar lisesini kazandı

Geçen yıl Fırat Mahallesi Bilgi Evi'nde resim kursuna katılan Elif Toprak (16) Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandı.

Hazırlık aşamasında merkezde resim kursu açıldığını duymasının ardından hemen kayıt yaptırdığını dile getiren Toprak, aldığı eğitimin ardından yetenek sınavına girip birinci olduğunu aktardı.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle özel bir eğitim alamadığını ifade eden Toprak, merkez sayesinde hayallerini gerçekleştirdiğini kaydetti.

Toprak, "Evde engelli bir kardeşim olduğu için çizim yapamıyordum. Buraya gelerek çizim yapıyordum. Hocalarımız bize yardımcı oluyordu. Kursun ücretsiz olması da avantaj bizim için. Bize imkan sağlayan Kayapınar Belediyesine teşekkür ediyorum." dedi.

- "Gitar, bağlama ve darbuka çalmayı öğrendim"

Müzik kursuna katılan öğrencilerden Melek Tura (12), arkadaşlarıyla hem enstrüman çalmayı öğrendiğini hem de gönüllerince eğlendiklerini söyledi.

Daha önce hiçbir müzik aletini çalmayı bilmediğini anlatan Tura, "Hocalarım sayesinde gitar, bağlama ve darbuka çalmayı öğrendim. Derslerimin dışında boş vakitlerimi burada değerlendiriyorum. Büyüyünce müzik öğretmeni olmak istiyorum." diye konuştu.

Yiğit Uysal (10), müziğe tutkusundan dolayı bu kursa katıldığını dile getirerek, evi uzakta olmasına rağmen kursa severek geldiğini aktardı.

Uysal, kursları düzenleyenlere teşekkür etti.

Resim kursuna katılan Ahmet Erek (11) kağıtlara hayallerini resmettiğini belirterek, büyüyünce resim öğretmeni olmak istediğini kaydetti.

- "Gençler geleceğe umutla bakıyor"

Fırat Bilgi Evi sorumlusu Nurullah Ensari, temel amaçlarının bu merkezler sayesinde maddi imkanı yetersiz olan çocuk ve gençlere katkı sunabilmek olduğunu söyledi.

Öğrencilerin sosyal hayattaki aktivitelerini artırmak için de kurslar düzenlendiğine işaret eden Ensari, "Öğrencilerimiz haftanın 7 günü burayı aktif olarak kullanabiliyor. Bilgi evlerimiz ile gençlerimiz eğitim ve öğretimle ilgili sıkıntılarını gideriyor ve geleceğe umutla bakıyor." ifadelerini kullandı.

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