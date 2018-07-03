Teröre hizmet veren binalar eğitim merkezlerine dönüştürüldü

DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi bünyesinde DBP'li yönetim döneminde teröre yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü binalarda, artık binlerce genç geleceğe hazırlanıyor.

Kayapınar Belediyesinde terör örgütü PKK'ya yönelik ideolojik amaçlı "eğitim destek evi", "halk evi" ve "mahalle evi" adı ile faaliyet yürüten binalar, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılmasının ardından 7 ayrı "bilgi evi" ne dönüştürüldü.

Bilgi evlerinde düzenlenen bağlama, gitar, resim, satranç, piyano, halk oyunları, Kur'an-ı Kerim, Arapça, İngilizce, okuma yazma, işaret dili, YKS ve LGS'ye hazırlık kurslarında eğitim alan çocuk ve gençler, hem kendilerini geliştirme hem de hedeflerine kavuşma imkanı buluyor.

Bir dönem Zerdüştlük ve terör örgütü PKK'yı anlatan yüzlerce kitap ve çok sayıda örgütsel dokümanın bulunarak imha edildiği merkezden artık gitar ve keman nağmeleri ile umut dolu şarkılar yükseliyor.

- EKPSS'de Türkiye 176'ncısı oldu

Bilgi Evi'ndeki kütüphaneden ve eğitimden istifade ederek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) hazırlanan görme kaybı bulunan Deniz Ercan Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rahat bir ortamda ders çalışıp, aldığı eğitimle geçen yıl girdiği sınavda Diyarbakır'da birinci olduğunu söyledi.