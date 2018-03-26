Teröre lanet konvoyu

Bursa’nın Mudanya ilçesinde terörü tel’in konvoyu oluşturuldu.

Mudanya Yıldız Tepe mevkiinde bir araya gelen Duster Safari Türkiye grubu üyeleri, burada yaptıkları hazırlık sonunda Bursa Şehitliği’ne hareket etti. Disiplin ve sıralamayla hareket eden konvoya yol boyunca vatandaşlar el sallayarak destek verdi. Grup Bursa’da şehit kabirlerini ziyaret ederek dualar etti.

Organizasyon sorumlusu Emre Bulut, terörü lanetleyerek, "Afrin’den Çanakkale’ye vatan müdafaası ve vatanın birliğini tesis etmek için cephede şehit düşen güvenlik güçlerimizi anmak istedik. Sosyal projelerimize grup olarak devam edeceğiz. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.