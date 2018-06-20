HABER

Terörist başı Murat Karayılan'dan 'HDP'ye oy verin' çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 16:59 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'nın Kandil'deki sözde lideri terörist başı Murat Karayılan, örgütün yayın organları ANF'ye verdiği röportajla HDP'ye oy istedi.

Terörist başı Murat Karayılan'dan 'HDP'ye oy verin' çağrısı

Terör örgütü PKK'nın Kandil'deki sözde lideri terörist başı Murat Karayılan, örgütün yayın organları ANF'ye verdiği röportajla "HDP'ye oy verin" çağrısı yaptı.

Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimleri öncesi, terörist başı Murat Karayılan'ın Hollanda'da faaliyetlerini sürdüren, örgütün yayın organı ANF’ye verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

HDP'YE OY İSTEDİ

PKK'nın sözde lideri, HDP adaylarının ve politikalarının belirlenmesinde esas merkezin Kandil olduğunu ortaya koyan bu röportajında, tüm Kürtlerin HDP'ye oy vermesini istedi.

"HDP’nin barajı aşması yeni bir soluk getirecektir, demokrasi kapılarını aralayacaktır, Kürt halkının iradeleşmesi ve özgürlüklerin önünü açacaktır." diyen sözde lider Karayılan, "Eğer baraj aşılmazsa Kürt iradesi Meclis'e yansımayacak, AKP de bundan istifade ederek çoğunluk sağlayacak ve diktatörlük gelişecektir." ifadelerini kullandı.

Mehdi Eker: Yatırımlar tamamlanırsa PKK dağa götürecek genç bulamayacak

AK PARTİ'Yİ HEDEF ALDI

Başta Mehdi Eker olmak üzere AK Parti'nin önemli isimlerini de hedefe koyan Karayılan, AK Parti'nin HDP'nin baraj altında kalmasından istifade ederek çoğunluk sağlayacağı ve diktatörlüğün gelişeceğini öne sürdü. "Böylesi bir havada kimse parti tercihlerimizi serbest bırakacağız dememeli." tehdidini de savuran Karayılan, bağımsız adaylarla seçime katılan isimleri de hedefe aldı.

Karayılan, bu kişilerin de oyları bölerek AK Parti'ye hizmet edeceğini iddia ederek Kürtlerin yanı sıra sol ve demokratik kesimleri HDP'ye oy vermeye çağırdı.

Elebaşı Karayılan, "Türkiye demokratik bir ülke mi, diktatoryal bir ülke mi olacak, seçimlerle belirlenecek. Bunun için tüm Türkiye partileri, örgütleri, sol demokratik kesimleri, kadınları, gençleri ve Türkiye’de istikrar ve demokrasini gelişmesinin isteyen herkes bunu düşünmeli. AKP'nin hile ve baskıyla HDP’yi baraj altında bırakmasına izin vermemelidir." ifadelerini kullandı.

AA

PARTNERBaba-kız günüBaba-kız günü
Fotoğraflar// MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan Fatih'te esnaf ziyaretinde bulunduFotoğraflar// MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan Fatih'te esnaf ziyaretinde bulundu
Şehidimizin ismi ve memleketi belli olduŞehidimizin ismi ve memleketi belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
terörist PKK Kandil Murat Karayılan HDP'ye oy verin PKK'nın Kandil'deki sözde lideri terörist başı Murat Karayılan

En Çok Okunan Haberler

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması: Olağanüstü bir dip dalgası var

Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması: Olağanüstü bir dip dalgası var

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal'dan Melih Gökçek tepkisi: Kötülük saçan ağzınız var

Fatih Portakal'dan Melih Gökçek tepkisi: Kötülük saçan ağzınız var

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Okuyucu Yorumları 63 yorum
işte chp nin alternatif partisii bunlar
zeka engellisin belli ki
Kimler kimlerle beraber Chp Hdp ile kol kola olmaya devam edin reziller sizi...
her evden bir kişi HDP ye oy versin diyorlardı iki kişide verseler farketmez Gömecez sandiklara
Şaşırmadık çözüm vatandaşlıktan atmak olmalı
şu teröristleri karıştırmazsa hdp barajı aşar bu tür pislikler demirtaşın topladıgı sempatiyi gölgede bırakıyor
"sırtımizi PKK ya yasladik" diyenler nasıl yapacak bu işi artis bilgi yok bitikim yok anca cene anca çene
@aeser1424 sen halen pkk ve hdp nin farklı şeyler olduğunu mu düşünüyorsun , saf mısın algı mı yapıyorsun .... Selahattin i oraya getirende orada tutanda, hdp nin milletvikili listesini , kıytırık ile yöneticini belirleyende PKK , pkk lı bir terörist bunların genel başkanını alıp en ufak hatasında sorgular ceza verir. Bunu bilmeyen ya haindir , ya da saf...
Yılan zehrini kusuyor yine
hdp + ince + karaşener = hüsran size bu ülkeyi yedirmeyiz
chp yanınızda içiniz rahat olsun.
@karamurselli61 neyin kafasını yaşıyorsunuz koyun
hadi atatürkçü chp liler atatürkün partisi olan chp taraftarları oylar hdp ye
Bunlara bu hakkı kim verdi daha düne kadar konuşulması bile yasakken bunlar çıkıp özgürlük hak hukuk diyor hangi dönemde sesleri daha yükseldi hangi dönemde meclise girdiler CHP dimi kek makarna kömür dewam
@gokseledr İyi araştır bakalım pkk yı meclise ilk kim sokmuş.
allah belanızı versin bu ülkeye iyi bi lider gelmesini ve sizin soyunuzu kurutması için herğün allaha dua ediyorum bu korkak hükümet sizin gibileri konuşturuyorya yazıklar olsun onlarada korkak hükümet devlet kanalında konuşturduya sizi burdan genç kardeşlere sakın olaa askere gitmeyin bu devlete askerlik yapılmaz
eğer böyle demiise akp ye hizmet ediyor demektir
ince ince desteklemeye devam etsin böyle demokrasi olmas terör zanlılarına destek veren Atatürk partisi olmaz olmaz olmaz
YALAN HABERR... YAZIKLARI OLSUN GÖLGESİNDEN KORKANLAR İFTİRADA SINIR TANIMIYOR.
dürüst ol mynet hepimizin gelecegi için çocuklarımızın gelecegi için haber yap
Sn. Cumhurbaşkanı Lider kadrosunu yok ettik demişti ama ne hikmetse ölüler farklı farklı yerlerden açıklama yapıyor.! :)) Yoksa ölenler tekrar diriliyor mu ??
hani nerde varmı görüntü varmı demeç göstersin yazıyı bırakın şu algı opresyonlarını oyumuz hdp ye
Her seçim öncesi bu adam çıkıp bir şeyler söylüyor ya ne hikmetse hep de AKP'ye yarıyor be kardeşim.
Bunları öldürene mi güldürene mi vereceksin oyunu vatandaş belirli bir ivme kazanıldı sırf bu sebebden oyum Erdoğan a ikinci bir Erdoğan daha yok yaralı yiğit aslan Erdoğnan
pkk hdp icin oy istiyor , ince de cezaevine gidip demirtasi ziyaret ediyor. inceye oy verecekler oteki tarafta sehitlerimizin hakkini nasil odeyecekler !!!!
nasıl bir hükümet hdp karalayarak oy akp vermelerini sağlıyorlar resmen
m.ince sayesinde hdp ile chp daha yakınlaştı diyorlar, bunun sonucu uzun vadede ne olur ey chp zihniyeti?
Sana sormazlar mı madem Kürt halkının mecliste bir iradesi söz konusu o zaman sen niye dağda Kürt halkını temsil ettiğini iddia ediyorsun. Kaldı ki her seçim HDP'ye oy isteyerek PKK sempatizanı olmayıp HDP'ye oy atmayı düşünen bir kitleyi '' Güzel ve mantıklı vaadleri var ama PKK terör örgütü bunlara destek istiyor. Ben şimdi bunlara nasıl vicdan rahatlığı ile oy atayım'' diye düşündürüyorsun. Bu düşüncenin dışında ki oylar mevcut iktidara kaydığı bilerek her seçim bunu hangi amaçla yapıyorsun. Omurgasız vatan hainleri !
"her evden bir kişi HDP ye Oy versin" demiştir demi lan Rezil ittifakcilar Gömecez lan Gomecez kaçış kurtuluş yok!
Size diyor CHP ve iyi parti seçmenleri
Senin gelicegin yok biz gelip başını ezecegiz İnşaallah
merak etme karayılan chp lilerin desteği ile hdp baraj altında kalmayacak.
her zaman dediğim gibi hdp=pkk buna destek olan ayağına giden chp de pkklı,,, bunları meclise sokan akp de pkklı saadet partisi de pkklı
ben hdp ye vereceğim ama bu terörist için değil,bin yıl da kalsa bunun için vermem,demirtaşı cezaevine bu pislikler yüzünden koydular,şuan aklı sıra böyle konuşup akpye çalışıyor
Akp li kardeşlerim bunlara herkes terörist diyor, ne çenenizi yoruyorsunuz .. Relax
Kürtler eskiden kırsal alanlarda yaşarlardı, hepsi vatanseverdi, kent merkezlerinde yaşamazlardı. Genelde ilçeler, kasabalar ve çoğunlukla köylerdeydiler. 70'lerde yoğun bir şekilde kentlere akın etmeye ve nüfuslarını artırmaya başladılar. Bunda, Almanya başta olmak üzere birçok Batı emperyalist ülkenin payı büyüktür. Türklere ise aile planlaması güdüldü. Daha kent kültürünü idrak edemeden Kürt kökenli vatandaşlarımıza yoğun bir şekilde bölücü siyaset bombardımanı yüklendi gizli dış güçler tarafından. Kürtlerin birçoğu kendilerini o döneme kadar kırsal kültürde hissediyorlardı. Düşünün artık.
Bunlarla ittifaka giren laik geçinen,,millietçi ve Müslüman geçinenler kimlere alet olduklarını inşallah anlarlar''
hdp ye oy istedi diye ince pkk lı mı oluyor madem öyle demirtaşı adaylıkdan dusurselerdi bu adamları meclise sokan pkk lı olmuyorda ziyarete giden basarılar dileyen mı pkk lı oluyor ayrıca bunlar hep seçim için yapılan strateji ince gidip pkk ile el sıkaşacak hali yok hele bi başa gelsin bi tane pkk lı kalıormu meclısde
CHP VE SP ZATEN EN BUYUK DESTEKCİNİZ MERAK ETME YAKINDA HDP İLE BİRLEŞİRLER AMA BU MİLLET BUNU NOT EDİYOR SEÇİMDE DERSİNİ ALACAKLAR.
evet sonuçta karayılanda aynı şeyi düşünüyor muharrem ince de halkımız desteğini esirgemesin sonuçta mehmetçik bu mücadelesinden taviz vermez her ne kadar askerin morali incenin moralinden önemli olmasada bu hainlerine kök söktürecek metin temel paşanın apoletlerini ince sökecek olsada vah ki vah neler görüyor bu ülke
bu çağrıya cevap verecek o kadar çok vatan haini var ki!!dışarıda ki düşmana gerek yok!!
HANİ ÖLDÜRMÜŞLERDİ.BIKTIK YALANLARDAN YAW YETER ARTIK TAMAM.KANFİLİ YOK ETTİK BİTTİLER DEDİ ERDOĞAN BUNE ŞİMDİ.DİĞER PARTİLERDE DİYORKİ KANDİL BOMBOŞ ÇOKTAN BOŞALTILMIŞ.BİZ DAĞLARI BOMBALIYORMUŞUZ.ORDUMUZ SURİYELİLER İÇİN ÖLSÜN SURİYELİLER BURDA OY KULLANSIN TAMAM ARTIK TAMAMMMMM.
Mynet Ak-trol olmuş, yazık. Şimdi bu adam 2010'da yetmez ama evet, diyerek Akp'ye referandum desteği vermişti. E o zaman da, mynet mantığıyla Akp listelerini Pkk mı belirlemiş oluyordu?
kesinlikle yalan haber!!! hdp ye oy kaybi icin bilincli ve kasitli yapilan yalan bir haber!! mantikli dusunun biraz
yav ne yoruluyorsun sen murat chp senin adına yapıyor toplama işlemini bir oy chp ye bir hdp ye her aileden diyorlar sonra ortak miting yapıyorlar şaka gibi değil mi Atatürk 'ün partisi yıllarca akp ye bu konuda küfreden parti ne hale geldi
yok canim hic pkk hdp yi desteklermi biri teror orgutu digeri siyasi parti :) sayin millet ittiraki yandaslari hade daa bişe deyin!...
Diğer Haberler
Şans Topu sonuçları 20 Haziran: Çekiliş heyecanı bu akşam (MPİ canlı çekiliş)

Şans Topu sonuçları 20 Haziran: Çekiliş heyecanı bu akşam (MPİ canlı çekiliş)

Abdülmetin Balkanlıoğlu hayatını kaybetti!

Abdülmetin Balkanlıoğlu hayatını kaybetti!

TSK birlikleri Menbiç sınırında devriyeleri sıklaştırdı! Cerablus'ta bombalı saldırı alarmı!

TSK birlikleri Menbiç sınırında devriyeleri sıklaştırdı! Cerablus'ta bombalı saldırı alarmı!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

TSK açıkladı! Terör örgüne Kuzey Irak'ta büyük darbe!

TSK açıkladı! Terör örgüne Kuzey Irak'ta büyük darbe!

Terör örgütü Menbiç'teki mevzileri terk etmiş

Terör örgütü Menbiç'teki mevzileri terk etmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.