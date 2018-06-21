DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Diyarbakır milletvekili adayı Remzi Çayır, terör örgütü PKK'nın Kandil'deki sözde lideri terörist başı Murat Karayılan'ın, "HDP'ye oy verin" çağrısına ilişkin, "Sen tutmuşsun Kandil'in emrine girmişsin bağımsız bir siyaset yürütemiyorsun, halkın temsilcisi olmaktan çıkmışsın yeniden oy istiyorsun. Diyarbakırlı artık uyanmalı." dedi. Çayır AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda terörle mücadeledeki kararlılık sayesinde yurt içi ve yurt dışında güvenlik güçlerince çok başarılı operasyonların gerçekleştirildiğini belirtti. Bu sayede Diyarbakır başta olmak üzere bölgenin güven ve huzur ortamına kavuştuğunu vurgulayan Çayır, şöyle konuştu: "Diyarbakır'da huzur var, asayiş tam anlamıyla sağlanmış, şehirde yaşayan herkes bu durumdan memnun. İnsanlar huzur istiyor, sokaklara çıktığında can ve mal güvenliği istiyor. Bir şehirde huzur yoksa her şey biter. Sokaklarında huzur olan memleketler ilerler. Diyarbakır halkının birinci problemi işsizlik, işsizliği de terör doğurdu."

- "Şiddeti metot olarak kabul etmememiz gerekiyor" "HDP milletvekilleri halkın temsilcisi olmak yerine Kandil'den gelen talimatları yerine getiriyor." diyen Çayır, dünyada etnik siyaset döneminin sona erdiğini aktardı. Çayır, insanların dinlerine, renklerine ve dillerine göre tasnif edildiği dönemlerin ilkel dönemler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Dünya terk etti, Türkiye de terk ediyor. Her şeyden önce şiddetle aramıza mesafe koymamız, şiddeti metot olarak kabul etmememiz gerekiyor. Sen tutmuşsun Kandil'in emrine girmişsin bağımsız bir siyaset yürütemiyorsun, halkın temsilcisi olmaktan çıkmışsın yeniden oy istiyorsun. Diyarbakırlı artık uyanmalı." -"Diyarbakırlı istikrara oy verecek" Remzi Çayır vatandaşın, kendisine hizmet edecek, dertlerini dile getirecek insanların seçilmesini istediğini belirterek, "Diyarbakırlı 'Çok şükür bomba, silah sesi duymuyorum, çocuklar okula giderken endişelenmiyorum.' diyor. Bu ortamın devamını istiyor. Bu ortamın devamı istikrardır, Diyarbakırlı istikrara oy verecek." dedi.