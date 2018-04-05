TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 7 teröristten biri olan ve Aranan Teröristler Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan örgütün sözde Erzurum saha sorumlusu "Panzer Kemal" kod adlı Medeni Sayılgan'ın, bir teğmenin eşi ve 7 askerin şehit edilmesinin de aralarında bulunduğu 16 ayrı terör eyleminin faillerinden olduğu belirlendi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Pülümür ilçesi kırsalında, dün, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde başlatılan operasyonda teröristlerle temas sağlandığı ve çatışma çıktığı anımsatıldı.

Çatışmada, aralarında İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan terör örgütü PKK'nın sözde Erzurum saha sorumlusu "Panzer Kemal" kod adlı Muş nüfusuna kayıtlı Medeni Sayılgan'ın (40) da bulunduğu 7 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, diğer 6 teröristin kimliklerinin tespiti için yapılan çalışmalarında etkisiz hale getirilen "Soro Amed" kod adlı Mehmet Reber Çetin ve "Harun Munzur" kod adlı Maşallah Malazgirt'in İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde gri kategoride arandığı belirlendi.