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Terörist "Panzer Kemal"in suç dosyası kabarık

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 22:22 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 7 teröristten biri olan ve Aranan Teröristler Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan örgütün sözde Erzurum saha sorumlusu Medeni Sayılgan'ın, bir teğmenin eşi ile 7 askerin şehit edilmesinin de aralarında bulunduğu 16 ayrı terör eyleminin faillerinden olduğu belirlendi - Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin de Aranan Teröristler Listesi'nde gri kategoride yer alan Mehmet Reber Çetin ile Maşallah Malazgirt olduğu anlaşıldı - Bu teröristlerle Tunceli, Erzurum ve Bingöl'de 2016'dan beri yapılan operasyonlarda 51 mensubu etkisiz hale getirilen örgütün sözde Erzurum grubu çökertildi - Teröristlerden 7 tüfek, 10 el bombası, 2 sırt telsizi, bir el telsizi ve bir antitank roket atar mühimmatının da bulunduğu çok sayıda mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 7 teröristten biri olan ve Aranan Teröristler Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan örgütün sözde Erzurum saha sorumlusu "Panzer Kemal" kod adlı Medeni Sayılgan'ın, bir teğmenin eşi ve 7 askerin şehit edilmesinin de aralarında bulunduğu 16 ayrı terör eyleminin faillerinden olduğu belirlendi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Pülümür ilçesi kırsalında, dün, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde başlatılan operasyonda teröristlerle temas sağlandığı ve çatışma çıktığı anımsatıldı.

Çatışmada, aralarında İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan terör örgütü PKK'nın sözde Erzurum saha sorumlusu "Panzer Kemal" kod adlı Muş nüfusuna kayıtlı Medeni Sayılgan'ın (40) da bulunduğu 7 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, diğer 6 teröristin kimliklerinin tespiti için yapılan çalışmalarında etkisiz hale getirilen "Soro Amed" kod adlı Mehmet Reber Çetin ve "Harun Munzur" kod adlı Maşallah Malazgirt'in İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde gri kategoride arandığı belirlendi.

Teröristlerden Sayılgan'ın 4 milyon lira, Çetin ve Malazgirt'in 300 biner lira ödülle arandığı öğrenildi.

- Kırmızı kategorideki teröristin suç dosyası

Açıklamada, teröristlerden Sayılgan'n 1993'te terör örgütüne katılıp birçok kanlı saldırıyı organize ettiğinin tespit edildiği, bu teröristin örgütün sözde Hatay-Amanos saha sorumlusuyken 8 yıl önce İskenderun'da 7 askerin şehit edilmesi ve Osmaniye Kanlıgeçit Jandarma Karakol Komutanlığında görevli bir teğmenin eşi olan Pınar Akdağ'ın lojmanında şehit edilmesi olaylarını gerçekleştirdiği belirtildi.

Sayılgan'ın, bu olaylarında bulunduğu 16 ayrı terör suçundan arandığı kaydedildi.

Operasyon bölgesinde, teröristlerin üzerinde ve bir sığınakta arama yapıldığı ifade edilen açıklamada, aramalarda 4 M16 piyade tüfeği, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 sırt telsizi, bir el telsizi, 5 kalaşnikof şarjörü, 642 kalaşnikof ve M16 mühimmatı, 20 M16 şarjörü, 10 el bombası, antitank roket atar mühimmatı, 17 dolu tüp, 3 akü, dürbün, 7 şemsiye, 4 sırt çantası, 10 çift ayakkabı, soba, 10 battaniye, 7 uyku tulumu, 4 mont, 2 çift kar elbisesi, 5 panço, 10 mat, 30 çakmak gazı, 20 koli bandı, 50 kilogram şeker, 20 paket çay, 50 kilogram tuz, 10 kilogram kuru yemiş, 70 kilogram pirinç, 60 kilogram mercimek, 50 kilogram fasulye, 50 kilogram bulgur, 20 kilogram dut pekmezi, 100 kilogram tütün, 2 yemek ocağı, 10 pil bloku ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirildiği bildirildi.

- Örgütün sözde Erzurum grubu tamamen çökertildi

Pülümür ilçesi kırsalında dün başlatılan ve bugün sona eren operasyonda Sayılgan, Çetin ile Malazgirt'in yanı sıra 4 terörist daha etkisiz hale getirilmişti.

Kentteki bu operasyonda söz konusu teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle 15 Temmuz 2016'dan itibaren örgütün sözde Erzurum grubundan etkisiz hale getirilenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Aynı tarihten itibaren Tunceli dışında örgütün aynı grubuna yönelik Erzurum ve Bingöl'de yapılan operasyonlarda da 25 teröristin etkisiz hale getirildiği ve son operasyonla eli kanlı PKK'nın bu grubunun çökertildiği belirtildi.

- "Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verince etkisiz hale getirildiler

Ayrıca, bu gruba yönelik Pülümür ilçesindeki son operasyonda Mehmekçiğin, 3'ü sığınak içinde 4'ü çevresinde olan ve etrafı sarılan 7 teröristi, gerek karadan ateş altına alarak gerekse Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ya da helikopter atışları ile kısa sürede etkisiz hale getirebilecek durumda olmasına rağmen teröristlere saatlerce "teslim ol" çağrısında bulunduğu öğrenildi.

Mehmetçiğin uzun süren ikna çabalarına ateşle karşılık veren teröristlerin çıkan çatışmada kısa sürede etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlıkla aralıksız devam ettiği vurgulandı.

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