HABER

TERÖRİSTLER, AFRİN'DEN GİTMEK İSTEYEN SİVİLLERE BÖYLE ENGEL OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 23:45 | Son Güncelleme

'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında kuşatılan Afrin'i terk etmek isteyen sivillere, teröristler tarafından izin verilmiyor.

'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında kuşatılan Afrin'i terk etmek isteyen sivillere, teröristler tarafından izin verilmiyor. 'Canlı kalkan' olarak kullanmak için sivillerin önüne kesen teröristler, ilçeden çıkışlara engel oluyor. İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından kaydedilen görüntülerde bir grup teröristin, sivil halkın önünü kesip Afrin'den gitmelerine izin vermediği görülüyor. Genelkurmay Başkanlığı, görüntüleri, "Afrin’i terk etmeye çalışan sivil halk, teröristler tarafından zorla engellendi" bilgisiyle paylaştı. Teröristlerin engellediği sivillerin oluşturduğu uzun konvoyu da görüntülere yansıdı.

Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecekErdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek
Acılı aileler İran'a gitti, çaresiz bekleyişleri yürek yaktıAcılı aileler İran'a gitti, çaresiz bekleyişleri yürek yaktı
Mina Başaran kimdir? Uçak kazasında hayatını kaybetti...Mina Başaran kimdir? Uçak kazasında hayatını kaybetti...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek

Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek

Afrin'den acı haber: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Afrin'den acı haber: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

AK Parti-MHP ittifakı için flaş 'oy oranı' iddiası

AK Parti-MHP ittifakı için flaş 'oy oranı' iddiası

Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'

Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
5 ay önce işlenen cinayette tutuklu sayısı 5'e yükseldi 

5 ay önce işlenen cinayette tutuklu sayısı 5'e yükseldi 

İstiklal Şairi Kızılcahamam’da anıldı

İstiklal Şairi Kızılcahamam’da anıldı

IŞİD'li kadın terörist oturum izni almak için geldiği Trabzon’da yakalandı

IŞİD'li kadın terörist oturum izni almak için geldiği Trabzon’da yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gurbet Kuşları Belgesli'nin galasına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gurbet Kuşları Belgesli'nin galasına katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Katar’da Türk firmalarının stantlarını gezdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Katar’da Türk firmalarının stantlarını gezdi

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Hakkari’de İl Divan Toplantısı’na katıldı

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Hakkari’de İl Divan Toplantısı’na katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.