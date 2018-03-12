TERÖRİSTLER, AFRİN'DEN GİTMEK İSTEYEN SİVİLLERE BÖYLE ENGEL OLDU

'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında kuşatılan Afrin'i terk etmek isteyen sivillere, teröristler tarafından izin verilmiyor. 'Canlı kalkan' olarak kullanmak için sivillerin önüne kesen teröristler, ilçeden çıkışlara engel oluyor. İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından kaydedilen görüntülerde bir grup teröristin, sivil halkın önünü kesip Afrin'den gitmelerine izin vermediği görülüyor. Genelkurmay Başkanlığı, görüntüleri, "Afrin’i terk etmeye çalışan sivil halk, teröristler tarafından zorla engellendi" bilgisiyle paylaştı. Teröristlerin engellediği sivillerin oluşturduğu uzun konvoyu da görüntülere yansıdı.