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Teröristler ateş altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 23:01 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco Dağında yuvalanan teröristler Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından çoklu namlulu roket (ÇNR) ve obüslerle bombardımana, helikopterle de mermi yağmuruna tutuldu.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarılı bir şekilde sürüyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco Dağında yuvalanan teröristler Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından çoklu namlulu roket (ÇNR) ve obüslerle bombardımana, helikopterle de mermi yağmuruna tutuldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarılı bir şekilde sürüyor. Akşam saatlerinde Suriye’nin Türkiye sınırında bulunan Raco Dağında yuvalanan PKK, YPG ve PYD’li teröristler tarafından Türkiye topraklarına roket atıldı. Atılan roketler boş bir alana düştü. Yerleri tespit edilen teröristlere TSK misliyle karşılık verdi. Önce obüslerle top atışına tutulan teröristlere daha sonra ÇNR atışı yapıldı. Hemen ardından havalanan TSK’ye ait helikopterlerden teröristlere mermi yağdırıldı. Yaşanan çatışma anları İhlas Haber Ajansı tarafından saniye saniye kaydedildi.

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