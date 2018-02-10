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Teröristler ateş altında! Cinderes'ten dumanlar yükseliyor

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 16:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin Harekatı'nda bir helikopterimizin düşürüldüğünü açıkladı. Başbakan Binali Yıldırım de "Atak helikopterimiz düştü. İki asker şehit" diyerek acı haberi verdi. Helikopterin düşmesinin ardından terör hedefleri yoğun ateş altına alındı.

Teröristler ateş altında! Cinderes'ten dumanlar yükseliyor

Helikopterin düşmesinin ardından Hatay’da sınır birliklerinde konuşlu Fırtına obüsleri ve Çok Namlulu Roket Atarlar (ÇNRA) ile Afrin’deki terör hedefleri yoğun ateş altına alındı.

Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Hudut Karakolu’ndan Afrin bölgesindeki Cinderes kırsalı yoğun şekilde vuruldu.

ERDOĞAN 'HELİKOPTERİMİZ DÜŞÜRÜLDÜ' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da katıldığı bir toplantıda "Az önce bir helikopterimiz düşürüldü. Bedelini fazlasıyla ödeyecekler. Bütün bunlar olacak, bir savaşın içindeyiz. Kaybımız da olacak ama verdirdiğimiz kayıplar da olacak. Sayısal olarak çok kabarık miktarda füze depolarını imha ettik. Bunlar, çıldırtıyor. Biz tabii bunların bedelini çok daha ağır ödeteceğiz. Bizim bir helikopterimiz gidecek ama onlar bunun bedelini katbekat fazlasıyla ödeyecekler'' demişti.

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BAŞBAKAN AÇIKLADI: 2 ASKER ŞEHİT

Acı haberi veren Başbakan Binali Yıldırım da "Şunu söyleyebiliriz. Afrin bölgesinde görev uçuşu yapan iki ATAK helikopterimizden biri maalesef düştü. İki kahraman Silahlı Kuvvetler mensubumuz şehit oldu'' bilgisini vermişti.

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GENELKURMAY'DAN AÇIKLAMA

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da ''Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında, 10 Şubat 2018 saat 13.00 sularında, ATAK tipi bir helikopterimiz kırıma uğramış, helikopterde bulunan iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz'' denildi. (DHA)

Sınırda düşen helikopter hareketliliğiSınırda düşen helikopter hareketliliği
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Recep Tayyip Erdoğan cinderes afrin harekatı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
PYD ye Terörist demek için istihbarat bilgisi bekleyenler! "AFRİN e girmeyin" diyerek Teröristlere Güvenli Bölge Kurma Derdine düşenler! Hendek olaylarındaki Barış(!) bildirisi henüz hafızalardayken Şimdide AFRİN için "BARIŞ GÜVERCİNİ olan ve PKK nezaman köşeye sıkışsa "Barış" diyen Türk(!) Tabipler Birliği ULAN!Kimin adına Konuşuyorsanız TABELANIZA ONUN ADINI YAZIN! Bırakın ÇAKALLIĞI
İncirlikten abd çıkarılsın derhal 4 bir yandan suriyeye girilsin münbiç afrin dümdüz edilsin 1 tek pkk/ypg li kalmasın. Nerden vuracağımızı asla bilemesinler gece korkudan uyuyamasınlar.. Allahım şehit ailelerine sabır versin.
İnna lillahi ve inna ileyh-i raciun Hakkınızı helal edin aziz şehitlerim.Hz Hamza Komşunuz olsun
Öncelikle tüm milletimizin başı sağolsun, canımız ciğerimiz kınalı kuzularımızı rahmetle anıyoruz sizleri hiç unutmayacağız, sıranın bizede gelmesini canı gönülden bekliyoruz, biliyoruzki bizden sonra gelecek çok babayiğit var arkamızda, ne memetimin kanı nede tankımızın helikopterimizin yağı yerde kalacak, onlarında intikamını almadan ölmek bize haram olsun.
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