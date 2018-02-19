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Teröristler burada saklanıyor! TSK ve ÖSO ateş açamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 11:32 | Son Güncelleme

TSK tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılmak istenen Afrin kırsalındaki Maranez köyünde bulunan ve çatışmalar nedeniyle hasar gören camiyi PYD/PKK’lı teröristler karargaha dönüştürdü. Etrafına derin hendekler kazılan camide bulunan teröristler sık sık Azez bölgesindeki kontrol noktalarında bulunan Özgür Suriye Ordusu güçlerine uzun namlulu tüfeklerle taciz ateşi açıyor.

Teröristler burada saklanıyor! TSK ve ÖSO ateş açamıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri geçen 20 Ocak günü Afrin’deki terör unsurlarını yok etmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 72 savaş uçağıyla düzenlediği hava bombardımanı ile Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı. Harekat kapsamında Kilis ve Hatay’ın ilçelerini tehdit eden roket ve havan saldırılarının yapıldığı noktalara öncelik vererek Afrin kırsalında operasyonlar düzenledi.

Operasyonlar ile Türkiye sınırına yakın noktada bulunan çok sayıda köy ile dağ, tepe ve stratejik nokta teröristlerden temizlenerek özgürleştirildi. Harekat kapsamında savaş uçakları, karadan ateş destek vasıtaları ile terör hedefleri vurulmaya devam ederken TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri de Afrin kırsalındaki terör unsurlarının bulunduğu bölgelerde operasyonlarını sürdürüyor.

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TERÖRİSTLER PÜSKÜRTÜLÜYOR

Afrin’in batısında harekat yoğun olarak devam ederken, kentin doğusunda PYD/PKK terör örgütü denetiminde bulunan Tel Rıfat, Minnag, Melkiye, Ayn Dakna, Maranez ve Bafelyun bölgesinde de Özgür Suriye Ordusu güçleri oluşturulan kontrol noktalarında eli tetikte görev yapıyor. ÖSO kuvvetleri sık sık teröristlerin yaptığı taciz ateşi ve saldırıları anında karşılık vererek püskürtüyor.

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TERÖRİSTLER CAMİYİ KARARGAH YAPTI

Azez ile Afrin arasındaki kritik noktalardan birisi olan Maranez bölgesinde PYD/PKK’lı teröristler, çatışmalarda hasar gören camiyi karargaha dönüştürdü. Maranez Köyü camisinin etrafına derin hendekler kazarak burada siperler oluşturan teröristler, zaman zaman bu noktadan Azez kent merkezini hedef alan roket ve havan saldırıları yapıyor. Teröristler ayrıca caminin içerisinde de açtıkları mazgallarda nöbet tutup, birkaç yüz metre uzaklıkta bulunan ÖSO güçlerine sık sık uzun namlulu tüfeklerle ateş açıyor.

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TSK VE ÖSO ATEŞ AÇMAYACAK

PYD/PKK’lı teröristlerin camiyi karargaha dönüştürmesindeki asıl amacın ise TSK ve ÖSO güçlerinin ibadethaneye kutsallığından dolayı ateş açamayacağı için kendilerine avantaj sağlamak olduğu bildirildi.

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DHA

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Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı TSK ÖSO PYD YPG

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
camiyi vuran türkiye havan topula vurdu..haberde de ateç açılamıyor yazmış..muhimmat deposu olarakda zeytin yağı üreten fabrikalar vurulmuş diyorlar..ben amerikan habercilerinin yalancısıyım..tek haber izlemeyin derim..ben sadece atv ve cnn izliyordum önce..amerika ile anlaştıktan sonra izlememeye başladım
@gozcan_h5 evet amerikanın yalancısısın biz de anladık
@gozcan_h5 Allaelam sen tek babaylada yetinmiyorsundur. coni baban, pkk baban, rus baban lar olmuştur. hem amerikanın yalancısı olduğunu belirtmişsin ya ne bok olduğun ortaya çıkmış.
sen amerikanin dediklerine inan aman deyiyeyim baska yolada saa.
zaten cami harabeye dönmüş, yıkın başlarına. yenisini yaparız biz.
Vay PAPA çocukları git PAPAYA hizmet et camiyi kullan
Hainlerin olduğu ne varsa yerle bir edilmelidir.Burada Cami veya Mescid hedef değildir.Yıkar yenisini yaparsın.Ancak içindeki katil sürüsünü de cehenneme yolarsın.Çünkü Camii içindekiler zerdüşt ve ateist yaratıklar.Gebertilmelidir.....
camiyi kuşatın yollarını kapatın.komple camiyin etrafını kepçelerle kazın tüneller olabilir bu yolları kestiğin zaman bize sadece beklemek kalıyor hiç saldırıya bile gerek yok.onlar zaten bir hafta sonra yiycekleri biter bitmese bile psikolojik olarak etkilenip kendileri teslim olurlar veya camiiden mecburen çıkarlar o yüzden acele etmeye gerek yok..
Gerekirse camiyi yık yerine yenisini yap, camiye zarar vermeyeceğiz diye şehit verecek değiliz, cami yıkılabilir, sakınca yok, bir insanın canından daha değerli değil.
NE KADAR APTAL BİR TOPLUM NE KADAR BEYINSIZ BİR YÖNETIM AL İSTE GÖRÜN OLANLARİ ??????
Bombalayın biz yeni cami yaptırırız.
yahu yikin gitsin saçmalakta üstümuze yok
yıkın gitsin, daha güzelini yaparız.
küçük çaplı kimyasal kullanın içeride telef olsunlar.
bu kadar yalan haber olmaz cocukları uykularında katledenler camileri vurmaz mis !
esad icin yapilan kara propagan bizim icinde yapilmaya baslanmis
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