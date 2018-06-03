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Teröristler hava harekatıyla vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 12:03 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik hava harekatında bölücü terör örgütü mensubu silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatında silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakurk bölgesindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatında bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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bölücü terör örgütü hakurk bölgesi Irak'ın kuzeyi Türk Silahlı Kuvvetleri

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