Teröristler İstanbul'da eylem hazırlığı yaparken yakalandılar!

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, eylem hazırlığında oldukları belirlenen terör örgütü DEAŞ mensuplarının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yapılan fiziki takibin ardından bu sabah 12 ayrı ilçede 15 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 21 DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı.Tamamı yabancı uyruklu olduğu belirtilen kişilerle birlikte çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana da el konuldu. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.
İHA
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