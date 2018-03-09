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Teröristler İstanbul'da eylem hazırlığı yaparken yakalandılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 15:05 | Son Güncelleme

İstanbul’da, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ mensubu 21 kişi, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, eylem hazırlığında oldukları belirlenen terör örgütü DEAŞ mensuplarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan fiziki takibin ardından bu sabah 12 ayrı ilçede 15 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 21 DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı.Tamamı yabancı uyruklu olduğu belirtilen kişilerle birlikte çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana da el konuldu. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul DEAŞ terör

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
POLİSİMİN EMEĞINE SAĞLIK ALLAH YARDIMCILARI OLSUN.
@fikretdemir yarın serbest bırakırlar
TÜRK POLİSİ HUZURUN BEKÇİSİ
@fikretdemir yarın serbest kalırlar gene
Türkiye de bulunan tüm yabancıların elden geçmesi ve ayıklanması gerekiyor.
İSTANBUL ANKARA KAYNIYOR DEAŞLI KAYNIYOR...NE 21 GELİN GÖÜRN YÜZLERCESİ VAR YÜZLERCESİ...YAKALAYIN NE DURUYORSUNUZ YAKALAYIN....ONLARCA KATİLLER İÇİMİZDE GEZİORLAR İÇİMİZDE..
BU SAPKIN VAHHABİ DAİŞ-İŞİT'İN İHRAÇ YERİ HİCAZ (ARABİSTAN) SUUD (GİZLİ YAHUDİ) HANEDANIDIR.
isteyince oluyormuş demek ki.
Deaş ı bitiren ülke TÜRKİYE olmuştur birleşmiş milletler raporlarına göre en çok zahiyatı bizden aldılar ama bazı dallamalar hala hükümete deaş çı diyor
elinize sağlık artık istihbarat çok sağlam demekki öncekiler gözünden kaçırıyormuş abileri emredince
bu yakalananları topluycan verecen ellerine bombayı çekecen pimini geberip gitsinler. Nedir bu ya. Çocuk var kadın var yaşlı var. sonuçta insan eylem yapacakları kişiler. dinimiz bir kişiyi haksız yere öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir, diyor. Bunların dinle ,islamla alakası yok. bu itlerin yüzünden islamın adını terör dinine çevirdiler.
Eliyle Koymuş gibi yakaladılar Kahraman Türk Polisi :)
Ne hikmetse hep ipten dönüyoruz burada bir soru işareti var bence ?????allah korusun
fetö biraz temizlendikten sonra operasyonlar nihayetine erdiriliyor göz ardı edilmiyor ALLAH güç kuvvet versin istihbaratımıza ve emniyetimize
noldu deaşa.hani islam içindi tüm olayı.pkk nın köpeği olmuş tasmayı vermişler ellerine
Öncelikle emniyet güçlerini kutluyorum Allah güçlerini artırsın ancak bir zamanlar şehir merkezlerinde saldırılar olurken ve bombalar patlarken neden bulamıyorlardı.
aman incitmeyin ha.karınlarını doyurun. sırtını sıvatlayın gönderin. .bu teröristler gundemi degiştirmek için derin devletin işl.biz gundemi degiştirriz. siz işinize bakın abd nin çıkarları için yasaları degiştirin dendi. oyunları bozuldu.
Adi çalışkan kendi caliskan.il emniyet müdürü Mustafa çalışkan terör örgütlerine göz actirmiyor. Maşallah.
ne oldugu belli olmayan o kadar yabanciyi ulkemize sorgusuz sivalsiz sokarsaniz boyle olur. kendi ulkemizde yabanci gibiyiz. bu yabanci bayanlarin % 90 nin yüzu peceli, hastanelerde baskalarinin kimlikleriyle dogum bile yapiyorlar. yuzleri kapali oldugu icin kimlikteki fotoyla karsilastirilmiyor. bence yasaklanmali bu tarz giyinmeler. kimin ne oldugu belirsiz.
Canım memleket yol geçen hanına döndü...
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