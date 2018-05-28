İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele etmek amacıyla İsrail'den Heron, Amerika'dan Predator istediklerini ama alamadıkları belirterek, "İnsansız Hava Aracı alarak, 'Teröristi takip edelim, ülkemizin huzurunu bozmasınlar' diyerek talep ettik ama vermediler. Şimdi ne yaparlarsa yapsınlar. Türk mühendisleri, ay yıldızlı patendi göğsüne çaka çaka insansız hava araçlarımızı yapıyor. Teröristler kaçacak delik arıyor." dedi. Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Kasımpaşa'da bulunan Bademli Beldesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Beyoğlu Rizeliler Derneği'ni ziyaret etti. Burada vatandaşlara hitap eden Soylu, Türkiye'nin bir Norveç ya da İsveç olmadığını, Orta Doğu coğrafyasında yer alan ve pek çok kem gözün üzerinde bulunan bir devlet olduğunu söyledi. - "İnsansız Hava Araçlarını Türk mühendisleri üretiyor" Terörle mücadele etmek için silah istenildiğinde batının vermediğini ve bunun üzerine Türkiye'nin artık kendi silahlarını, helikopterlerini yapar hale geldiğini aktaran Soylu, "İsrail'den Heron, Amerika'dan Predator istedik. İnsansız Hava Aracı alarak 'Teröristi takip edilim, ülkemizin huzurunu bozmasınlar' diyerek talep ettik ama vermediler. Daha sonra İsrail verdi. Bozuldu, tamir edip göndermediler. Şimdi ne yaparlarsa yapsınlar. Türk mühendisleri, ay yıldızlı patendi göğsüne çaka çaka insansız hava araçlarımızı yapıyorlar. Teröristler kaçacak delik arıyor." diye konuştu.

Terörle mücadelede çok fazla işi 6 İnsansız Hava Aracı ile yaptıklarını anlatan Soylu, şöyle devam etti: "Bugün 6 tane daha teslim alıyoruz. Bundan 2 ay sonra bir 6 tane daha teslim alacağız. Bundan 2 ay sonra bir 6 tane daha teslim alacağız. Vay yandı teröristler. Özellikle bize Doğu ve Güneydoğu konusunda makus talih dayattılar. Sürekli bize akıl vermeye çalıştılar. Onların hakim olduğu bir masaya bizi devamlı çağırdılar. 'Bu işi bizim liderliğimizde çözün' dediler. Ama bir taraftan lojistik destek verdiler diğer taraftan da adamlar göndererek teröristler yetiştirdiler. Ama onların projeleriyle değil, kendi projelerimizle çözüyoruz." - "Artık terör örgütü güçlenmiyor" İşi yarım bırakmadıklarını, terörle mücadele kapsamında vatandaşı teröriste ezdirmediklerini ve bugüne kadar yürütülen mücadelede olumlu sonuçlar elde edildiğini vurgulayan Soylu, "Bundan üç yıl önce dağa çıkanların sayısı 2 binin üzerindeydi. İki yıl önce giden sayı 600'ün üzerindeydi. Geçen sene sadece 160 kişi gitti. Şimdi ilk beş ayda sadece 40. Ama buna rağmen, teslim olanları saymıyorum, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 400'ü geçti.