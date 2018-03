Teröristler kaçtı! Afrin'de 100 kişilik fedai grubu bıraktı

"100 KİŞİLİK FEDAİ GRUBU"



İHA’lar havadan Afrin’i an be an izleyerek harekat merkezine anlık bilgi paylaştı. Çaresiz kalan 3 bin 500 civarı terörist tünellerden kaçtı, arkalarında 100 kişilik bir fedai grubu bıraktı.

5 SAATTE AFRİN'İN MERKEZİ ALINDI



günün gece yarısına doğru çok özel bir sızma operasyonu gerçekleştirildi. Kuzey Irak’ta da birçok kez görev yapan üst rütbeli 6 bordo bereli öncülüğünde 200 ÖSO askeri Afrin’e girdi. Bordo bereliler komutasında 6 kola ayrılan özel birlik, önceden belirlenen hedeflere nokta operasyonlarla şafak sökene kadar o fedai timini etkisiz hale getirdi. METİ timleri de EYP’lere karşı öncülük etti. Gündüz Afrin’e zırhlı araçlarla giren TSK ve ÖSO kenti 08.30’da kontrole aldı.

TERÖRİSTLER MÜNBİÇ, HASEKE, RAKKA, TEL RİFAT VE HALEP'E KAÇTI



3 bin 622 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatla kırsalda ağır kayıplar veren terör örgütü, TSK birliklerinin, 17 Mart’ta Afrin’in kuzeyinde buluşmasıyla ilçe merkezini üç taraftan kuşatmasının ardından “şehir savaşı”nı göze alamadı, Afrin’de de büyük bir hezimete uğrayacağını gördü. Bunun üzerine şehir merkezinde bulunan 5-6 bin civarında terörist, ayrı gruplar halinde Münbiç, Haseke, Rakka, Tel Rifat ile Halep’in kuzeyine kaçtı.

"MİTHAT'IN İNTİKAMINI ALACAĞIM"



Afrin’de şehit düşen Binbaşı Mithat Dunca’nın hikayesini yazan Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, “Bugüne değin şehit olan en üst rütbeli askeridir. Onun şehit olmasına neden olacak güdümlü füze saldırısında bir de gazi vardır” diyerek şunları kaydetti:

"Şehit Mithat Binbaşı’nın geçmişte tim komutanlığı yapan ÖKK tabur komutanı İhsan Ejdar yarbay ise Dağlıca’dan sonra 2015’de Hakkâri İkiyakalar’da şehit düştü. 15 Mart’ta Binbaşı Mithat Dunca ile yaralanan Gazi Mithat başındaki şarapnelle hastaneden çıkıp Afrin’e gitti. O taburun komutanı; “Mithat’ın intikamını alacağım!” dedi ve aldı."