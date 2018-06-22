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"Teröristler ocağımızı söndürdü, devlet bize ev yapıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 11:35 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Bismil Kaymakamlığınca, 1991 yılında Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce katledilen güvenlik korucusu Muhammet Yusufoğlu'nun ailesi ile 8 nüfuslu dar gelirli bir aileye ev sahibi olmaları için destek sağlandı - Şehidin eşi 11 çocuk annesi Remziye Yusufoğlu: - "Teröristler ocağımızı söndürdü, devlet bize ev yapıyor. Allah'a şükür olsun ki devlet var, bize sahip çıkıyor" - 6 çocuk babası Abdullah Karakoç: - "Bu evde çocuklarımla güzel bir şekilde yaşayacağım, mutlu olacağım"

DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında 27 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen güvenlik korucusu Muhammet Yusufoğlu'nun ailesi ile ihtiyaç sahibi bir aile Bismil Kaymakamlığının desteğiyle ev sahibi oluyor.

Kulp ilçe kırsalında 1991'de yol kesen teröristlerce araçtan indirildikten sonra elleri ve kolları bağlanıp kurşuna dizilen Yusufoğlu'nun eşi Remziye Yusufoğlu, o dönemde biri kundakta 11 çocuğunun hayatından duyduğu endişe nedeniyle köyü terk etmek zorunda kaldı.

Bismil ilçesine gelen ve zor şartlar altında yerleştiği kiralık bir evde "örgüt çocuklarımı da öldürür" korkusuyla geceleri nöbet tutan anne Yusufoğlu, yıllarca bu korkuyla elverişsiz şartlarda yaşamını sürdürdü.

Sağlıklı koşullarda yaşamak isteyen Yusufoğlu, Bismil Kaymakamlığına başvurarak destek istedi.

Remziye Yusufoğlu'nun talebi üzerine inşasına başlanan evinin maliyetinin yaklaşık yüzde 70'i Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından, kalanı ise Kaymakamlığın girişimiyle hayırsever vatandaşların sunacağı katkılarla karşılanacak.

Kaymakamlık ayrıca başvuruda bulunan ihtiyaç sahibi 6 çocuk babası Abdullah Karakoç'un ev sahibi olma talebini de geri çevirmedi.

Karakoç'a da güzel bir evde yaşamını sürdürmesi için gereken destek sağlandı.

İki aile de inşası süren evlerine yerleşecekleri günü heyecanla bekliyor.

- "Teröristler ocağımızı söndürdü"

Şehidin eşi 63 yaşındaki Remziye Yusufoğlu, AA muhabirine Kürtçe yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK nedeniyle büyük acılar yaşadıklarını söyledi.

"Eşim ve iki kişiyi ellerini ve kollarını bağladıktan sonra öldürmüşler. Olaydan 2 gün sonra onları bulduk. Eşim öldürüldüğünde çocuklarımın hepsi küçüktü, birini daha emziriyordum. Kulp'taki köyümüzden kaçıp Bismil'e geldik, başımızı sokacak bir ev bulduk ama yiyecek ekmeğimiz yoktu." diyen Yusufoğlu, toprak bir evde yaşadıklarını, yağmur yağdığında evi su bastığını anlattı.

Kaymakamlığa giderek kendisine ev yapılması talebinde bulunduğunu ifade eden Yusufoğlu, SYDV tarafından evin inşası için kendilerine nakdi yardım yapıldığını, bu sayede temeli atılan evin inşasının sürdüğünü belirtti.

Terör örgütüne tepkisini dile getiren Yusufoğlu, "Terör bizi talan etti, sokaklarda kaldık. Teröristler ocağımızı söndürdü, devlet bize ev yapıyor. Allah'a şükür olsun ki devlet var, bize sahip çıkıyor. İnşallah evimizi yapacak ve o eve yerleşeceğiz." dedi.

- "Bu evde çocuklarımla güzel bir şekilde yaşayacağım"

Bismil'in Köseli köyünde oturan 6 çocuk babası Abdullah Karakoç için de yapımına başlanan ev bitme aşamasına geldi.

Karakoç, Kaymakamlıkça talebinin karşılanarak 155 metrekare ev sahibi olması için inşaata başlandığını aktararak, "Bu evde çocuklarımla güzel bir şekilde yaşayacağım, mutlu olacağım. Allah razı olsun." diye konuştu.

Çocukluğundan beri hayalini kurduğu saray gibi bir eve kavuşacağını anlatan Karakoç, çocukları ile çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Köseli Köyü Muhtarı Metin Altunsöz ise Karakoç'a Kaymakamlığın sunduğu destekten büyük sevinç duyduklarını ifade etti.

Altunsöz, "Köylümüz devletin desteğiyle ev sahibi olma aşamasına geldi. Köylümüze ev imkanı sağladığımız için çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

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Bismil Kaymakamlığı dar gelirli vatandaş ev inşaası terör örgütü pkk

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