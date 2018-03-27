Teröristler, ormanı ateşe verdi

Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları'nda düzenlenen hava destekli operasyon sırasında, terör örgütü mensuplarının iki farklı noktadan çıkarttığı yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 hektar alan zarara uğradı.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör operasyonu yürütülen Amanos Dağları'ndaki iki farklı noktadan yangın ihbarı aldıklarını söyledi.
Bölgeye ekip sevk edildiğini belirten Ketmen, "Operasyondan sonra terör unsurlarının, gizlenmek amacıyla bölgedeki iki noktayı ateşe verdiğini tahmin ediyoruz. Üç tim, 6 arazöz, 3 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, bir kepçe ve 5 teknik elemanla iki yangına da müdahale etti. Şu an noktalar kontrol altına alındı, ekiplerimizin soğutma çalışmaları sürüyor." diye konuştu.
Ketmen, yangında ilk belirlemelere göre 5 hektar alanın zarar gördüğünü kaydetti.
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