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Teröristler Yüksekova'da 2 iş makinesini yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 13:29 | Son Güncelleme

Bölgede iş makinelerini yakan teröristlere yönelik operasyon başlatıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol yapım çalışmasında kullanılan 2 iş makinesi PKK'lı teröristlerce yakıldı.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, AA muhabirine, Mergezer bölgesinde güvenlik yolu yapımında kullanılan 2 iş makinesini teröristlerin ateşe verdiğini söyledi.

Olayın sabaha karşı yaşandığını aktaran Kaşıkçı, "Ekiplerimiz olayın ardından bölgeye giderek gerekli incelemelerde bulundu. Yakılan 2 makine kullanılamaz hale geldi. Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon devam ediyor." dedi.

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