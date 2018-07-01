Teröristlerce katledilen Ahi vefatının birinci yılında anıldı

Van'ın Özalp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda katledilen AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi, ölümünün birinci yılında anıldı.
İlçeye bağlı Boğazkesen Mahallesi taziye evinde düzenlenen anma programında Ahi için mevlit okutuldu, dua edildi.
Programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, Aydın Ahi'yi şehit eden terör örgütü PKK'nın, devletin kararlı mücadelesi ile bitme noktasına geldiğini söyledi.
AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ise şehitliğin en yüksek makamlardan biri olduğunu belirterek, Kur'an-ı Kerim'de de şehitlerle ilgili birçok ayet bulunduğunu söyledi.
Aydın Ahi'nin katledilmesine karşılık Boğazkesen Mahallesi halkının son seçimlerde zalimlerin yanında yer aldığını belirten Gülaçar, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Sizler Aydın Ahi'ye sahip çıkamadınız. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Sizler böyle yaptıkça bu zalimler amaç ve emellerine ulaşacaklar. Ben de Kürt'üm. Bugün Kürtlere en çok hakkı sağlayan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sizler zalimlerin yanında yer alırsanız Erdoğan'ın hakkını nasıl ödersiniz? Yapmayın, Allah aşkına yapmayın. Ben Kürdüm ancak sizler öz evlatlarınız olan bizlere değil, hiç tanımadığınız isimlere oy vererek emperyalistlerin yanında yer aldınız. Yapmayın, vallahi zarardasınız."
- "Bölge halkımız bu caniliği artık görmezden gelemez"
AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da hiçbir ideolojide, düşüncesinden dolayı masum ve silahsız bir insanın katledilemeyeceğini ifade etti.
Özalp'ta bu caniliği yapanların geliştirmek istedikleri korku sarmalında başarılı olduklarını kaydeden Türkmenoğlu, "Bölge halkımız bu caniliği artık görmezden gelemez. Halkımız, bölgemizde ve ilimizde şiddeti geliştirmek isteyenlere artık fırsat vermemelidir. Son seçim bunun için büyük bir fırsattı. Ne yazık ki yine bölge halkımız korkularına yenik düşmüş ve zalimlere prim vermiştir. Ümit ediyoruz bu sorunu en kısa sürede çözeceğiz." ifadesini kullandı.
Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Ahi'nin yakınları ile vatandaşların katıldığı program, Aydın Ahi'nin mezarının ziyaret edilmesiyle sona erdi.
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