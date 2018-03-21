HABER

Teröristlerden kurtulan Afrinli çocuklar artık daha mutlu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 13:20 | Son Güncelleme

Afrin’i teröristlerden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), gösterdiği şefkat ve sevgiyle Afrinli çocukların yüzünü güldürüyor.TSK’nın 20 Ocak’ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin’de sivillerin YPG-PYD-PKK terör örgütünün baskıları sonucu günlerdir yaşadığı tedirginlik yerini sevince bıraktı.

Teröristlerden kurtulan Afrinli çocuklar artık daha mutlu

Afrin’i teröristlerden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), gösterdiği şefkat ve sevgiyle Afrinli çocukların yüzünü güldürüyor.
TSK’nın 20 Ocak’ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin’de sivillerin YPG-PYD-PKK terör örgütünün baskıları sonucu günlerdir yaşadığı tedirginlik yerini sevince bıraktı. Yıllardır teröristlerin zulmü altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan Afrinli vatandaşlar, TSK’nın başarıyla sonuçlanan operasyonuyla rahat nefes almaya başladı. TSK’nın sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaştığı fotoğraflar, Afrinli çocukların mutluluğunu gözler önüne serdi. Teröristlerden arındırılan sokaklarda artık rahatça gezip oynayabilen çocuklar, kahraman Mehmetçiğin şefkat eline asker selamıyla karşılık veriyor. TSK’nın fotoğraflarla paylaştığı "Mehmetçik Afrin’de çocuklarla. Temiz kalpler bir arada" notu ise göz doldurdu.

Teröristlerden kurtulan Afrinli çocuklar artık daha mutlu

Teröristlerden kurtulan Afrinli çocuklar artık daha mutlu

Teröristlerden kurtulan Afrinli çocuklar artık daha mutlu

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ÖSO Afrin'de YPG/PKK cephanesi buldu

ÖSO Afrin'de YPG/PKK cephanesi buldu

Kafr Cenne bölgesinde villalı teröristler! Yok böyle bir hayat

Kafr Cenne bölgesinde villalı teröristler! Yok böyle bir hayat

Atatürk Havalimanı'nda yolcuları isyan ettiren arıza

Atatürk Havalimanı'nda yolcuları isyan ettiren arıza

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Anadolu Farm kimin, kime ait? Çiftlik Bank'tan sonra Anadolu Farm vurgunu!

Anadolu Farm kimin, kime ait? Çiftlik Bank'tan sonra Anadolu Farm vurgunu!

Nevruz'u Van'da kutlayan İranlılar, gündüz alışverişte, gece eğlencedeler

Nevruz'u Van'da kutlayan İranlılar, gündüz alışverişte, gece eğlencedeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.