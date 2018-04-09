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Teröristlerden temizlenen Balkaya Dağları rengarenk

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 11:39 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesi Derecik beldesinde bulunan, bu yıl terör örgütlerinden temizlenen Balkaya Dağları'nın eteklerindeki yaylada açan çiçekler, görenleri hayran bırakıyor.  Irak sırındaki Derecik beldesi; doğası, bitki türleri ve temiz havasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Teröristlerden temizlenen Balkaya Dağları rengarenk

Behçet DALMAZ/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesi Derecik beldesinde bulunan, bu yıl terör örgütlerinden temizlenen Balkaya Dağları'nın eteklerindeki yaylada açan çiçekler, görenleri hayran bırakıyor.
Irak sırındaki Derecik beldesi; doğası, bitki türleri ve temiz havasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Yıllarca terör baskınlarıyla gündeme gelen ve bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı mücadelesi sonucu teröristlerden temizlenen Derecik'teki Balkaya Dağları turizme açılıyor. Dağların eteklerinde bulunan yayladaki tarlada, nergislerin oluşturduğu renk cümbüşünü görenler, hayran kalıyor. Yaylaya gelenler, rengarenk çiçeklerin arasında fotoğraf çektiriyor.
Çiçek tarlasında hatıra fotoğraf çektiren Derecikli öğrenciler, Balkaya Dağları'nın eteklerindeki yaylada açan çiçeklere hayran kaldıklarını, tüm doğaseverleri beldeye beklediklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Teröristlerden temizlenen Balkaya Dağları rengarenkTeröristlerden temizlenen Balkaya Dağları rengarenkTeröristlerden temizlenen Balkaya Dağları rengarenkTeröristlerden temizlenen Balkaya Dağları rengarenk

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