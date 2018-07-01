HABER

Teröristlerden temizlenen buzul göllerinde festival

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 11:51 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörden arındırılan 3 bin 400 rakımlı Cilo Dağlarında bulunan Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "1. Doğa Sporları Festivali" renkli görüntülere sahne oldu - Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar: - "Özellikle bu bölge, dağcılar için çok önemli. Maalesef terör nedeniyle uzun süre kapalıydı. Zirve tırmanışını başarıyla gerçekleştirdik. Sanırım bu güzel tırmanıştan sonra bu güzel ortamdan sonra gelecekte de tırmanışların sayısı artacak" - Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç: - "Burada öğretim görevlisi, sporcu, madenci, iş adamı, kadınlar, hukukçular var. Burada tek yumruk gibi bir araya gelmek, şu coğrafyada bana çok ümit veriyor"

HAKKARİ (AA) - ÖZKAN BİLGİN/YILMAZ KAZANDIOĞLU - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörden arındırılan Cilo Dağları'ndaki Sat Buzul Göllerinde düzenlenen "1. Doğa Sporları Festivali" çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Güvenlik güçlerince özellikle son zamanlarda yürütülen başarılı operasyonlarla terörden temizlenen yayla ve doğal güzelliklerin bulunduğu alanlar, uzun aradan sonra ziyaretçilere açıldı.

Havaların ısınmasıyla Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) tarafından 29 Haziran-1 Temmuz'da 3 bin 400 rakımlı Cilo Dağı'ndaki Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Yerli ve yabancı 100'ü aşkın doğasever ve sporcunun katıldığı festivalde trekking, yamaç paraşütü, kano, yüzme ve dağ bisikleti gibi etkinlikler yer alırken katılımcılara festival süresince yöresel yemekler ikram edildi.

Akşam saatlerinde yakılan kamp ateşi etrafında toplanan kampçılar, ay ışığı altında gitar ve kaval eşliğinde şarkı söyledi, eğlendi ve halay çekti.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de festival alanında hazır bulundu.

- "Terör nedeniyle uzun süre kapalıydı"

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cilo Sat Dağları tırmanışının 2018 yılı programlarında olduğunu ve festival kapsamında bu tırmanışı da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Festivale Türkiye'nin dört bir yanından dağcı ve sporcunun katıldığını belirten Başar, şöyle devam etti:

"Özellikle bu bölge dağcılar için çok önemli. Yabancı dağcıların da gözdesi arasında. Uzun süredir çıkış yapılmıyordu. Bundan 15-20 yıl önce resmi çıkışlar yapılmıştı.Yine münferit dağcılarımız tırmanış yapıyor bu bölgede. Maalesef terör nedeniyle uzun süre kapalıydı. Zirve tırmanışını başarıyla gerçekleştirdik. Sanırım bu güzel tırmanıştan sonra bu güzel ortamdan sonra gelecekte de tırmanışların sayısı artacak. Burada herşey çok güzel, herhangi bir sıkıntı yok, güvenlik ile ilgili bir sorun da yaşamadık."

Başar, federasyon olarak bölgeye ciddi ağırlık verdiklerini, 2019 eğitim faaliyetlerini Hakkari'de artıracaklarını dile getirdi.

Bölgede dağcılığın bütün branşlarının yapılabildiğini ifade eden Başar, şu değerlendirmede bulundu:

"Bölgede 4 binin üzerinden birçok zirve bulunmakta. 4 bin metre yüksekliği de Avrupa'da çok bulamıyorsunuz. Çoğu dağcılar için çok önemli bir yükseklik. O yüzden bir cazibe noktası. Bu cazibe noktasını biz hem spor adına hem de turizm adına iyi değerlendirmeliyiz. Şu anda inşallah temellerini attık. Federasyon olarak inşallah artık sürekli burada olacağız. Elimizden geleni yapıyoruz. Bölgeye de ciddi bir talep var ve bu da güzel bir şey."

- "Dokunulmamış tamamen doğal bir doğayla buluştum"

CİSAD Başkanı Azad Ölmez ise festivalin yoğun ilgi gördüğünü, bunu, geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Hakkari dağlarının potansiyelini katılımcılara sunmaya çalıştıklarını anlatan Ölmez, herkesin festivalden memnun kaldığını söyledi.

Festivale Zonguldak'tan katılan emekli öğretmen Tülin Yücesan da ''Gelirken kaygılarım vardı. Burası hakkında hiçbir bilgim yoktu. Çünkü ilk kez Hakkari ve Yüksekova'ya geldim. Çok beğendim, çok memnun kaldım. Herkese tavsiye ediyorum. Gelip görsünler, ülkemizin her köşesi ayrı bir cennet, ayrı bir güzellik." diye konuştu.

Hırvatistan'dan gelen doğasever Vladan Cosıc de "Burası çok nadir görülen doğaya sahip yerlerden biri. CİSAD Başkanı Azat Bey'in daveti üzerine geldim ve çok memnun oldum. Tarif ettiğinin çok daha ötesinde bir güzellikle karşılaştım. Dokunulmamış tamamen doğal ve bakir kalmış bir doğayla buluştum. Herkese çok teşekkür ederim.'' ifadelerini kullandı.

Bölgenin Türkiye'de görülmesi gereken ender güzellikteki yerlerden biri olduğuna işaret eden katılımcılardan Merve Durak da "Doğa harikası bir yer. Türkiye'nin cennet köşelerinden biri. Bence kendisine 'dağcıyım, sporcuyum' diyen herkesin burayı görmesi ve yaşaması lazım." dedi.

- Komutanlardan festival alanına ziyaret

Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutan Vekili ve Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Baykal ile Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen festival alanını ziyaret ederek doğaseverler ve sporcularla sohbet etti.

Tuğgeneral Tayanç, burada yaptığı konuşmada, ''Burada öğretim görevlisi, sporcularımız, madencisi, iş adamı, kadınlarımız, hukukçularımız var. Burada tek yumruk gibi bir araya gelmek, şu coğrafyada bana çok ümit veriyor. İnşallah bana göre bu bulaşma aslında 'Biz burayı turizm, hayvancılık, madencilik her şey için kullanacağız' gibi bir dua hükmünde.'' diye konuştu.

Festival süresince güvenlik tedbirleri alan Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür eden doğaseverler ve sporcular, komutanlara ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek çay ve yemek ikramında bulundu.

Teröristlerden temizlenen buzul göllerinde festival

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörden arındırılan 3 bin 400 rakımlı Cilo Dağlarında bulunan Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "1. Doğa Sporları Festivali" renkli görüntülere sahne oldu - Tür

1 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
2 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
3 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
4 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
5 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
6 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
7 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
8 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
9 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
10 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
11 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
12 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
13 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
14 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
15 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
16 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
17 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
18 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
19 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
20 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
21 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
22 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
23 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
24 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
25 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
26 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
27 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
28 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
29 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
30 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
31 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
32 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
33 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
34 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
35 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
36 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
37 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
38 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
39 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
40 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
41 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
42 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
43 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
44 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
45 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
46 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
47 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
48 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
49 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
50 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
51 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
52 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
53 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
54 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
55 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
56 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
57 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
58 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
59 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
60 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
61 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
62 / 62

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali

Terörden temizlenen buzul göllerinde doğa sporları festivali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cilo Sat Buzul Gölleri Doğa Sporları festival Hakkari Sat Gölleri

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife evleniyor mu? Merak ettiren paylaşım

Gelin adayı Hanife evleniyor mu? Merak ettiren paylaşım

Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama

Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Aydın'da şoke eden iddia! Üniversiteli kızlara cinsel ilişki teklifi!

Aydın'da şoke eden iddia! Üniversiteli kızlara cinsel ilişki teklifi!

Survivor'da şampiyon kim oldu? Survivor 2018 birincisi kim?

Survivor'da şampiyon kim oldu? Survivor 2018 birincisi kim?

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

İlginizi Çekebilir

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ölü bulunan müzisyen Metin Kor'la ilgili kafa karıştıran açıklama

Ölü bulunan müzisyen Metin Kor'la ilgili kafa karıştıran açıklama

Organ Nakil Koordinatörü'nün başına gelen akıl almaz kaza: Bir kez daha anladım

Organ Nakil Koordinatörü'nün başına gelen akıl almaz kaza: Bir kez daha anladım

Kocaeli'de korkutan görüntü! Telefona sarıldılar

Kocaeli'de korkutan görüntü! Telefona sarıldılar

Küçük Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili hükümetten flaş açıklama

Küçük Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili hükümetten flaş açıklama

Avcılar, minik Leyla'nın kaybolduğu köydeki kargaları takip ediyor

Avcılar, minik Leyla'nın kaybolduğu köydeki kargaları takip ediyor

Sayısal Loto 30 Haziran: Büyük ikramiyeyi tek başına kazandı!

Sayısal Loto 30 Haziran: Büyük ikramiyeyi tek başına kazandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.