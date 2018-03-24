Teröristlerden temizlenen Cinderes görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) teröristlerden temizlediği Cinderes kent merkezi görüntülendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin’e açılan kapıyı, terör örgütünün ’alınamaz’ dediği Cinderes’i, bir gecede kuşattı. Cinderes’in alınmasının ardından TSK ve ÖSO, Afrin’i Zeytin Dalı Harekatı’nın 58’inci gününde tamamen ele geçirdi. 18 Mart sabahı Afrin ilçe merkezini alan TSK, bölgeyi terör örgütünden tamamen temizledi. Türk bayrağının dalgalandığı bölgede teröristler tarafından tahrip edilen yerler gözler önüne serildi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes’in alınması önem arz ediyordu.