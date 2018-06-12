Teröristlere gönderilen talimat ortaya çıktı!

Bir süre önce İpsala Sınır Kapısı'ndan yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Sevim D. ve doktor eşi Erol D'nin cep telefonları incelemeye alındı.
Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen şüphelilerin cep telefonlarındaki araştırma tamamlandı. Sevim D'nin telefonunda yapılan incelemede, FETÖ'nün Yunanistan'a kaçan veya kaçmaya çalışan üyelerine bazı talimatlar verdiği tespit edildi. Bir yöneticiden gelen talimatta, Yunanistan'a kaçan terör örgütü üyelerinden çok dikkatli olmaları isteniyor.
Gönderilen mesajda "İyi giyinin, sakal tıraşı olun, mülteci görüntüsünden kaçının. Peruklu veya başı açık Yunanistan'da dolaşın ya da fazla dışarı çıkmayın. Mümkünse Atina'ya geçin. Selanik küçük bir havalimanı" talimatı yer aldı. Talimatı okuyan FETÖ üyelerinden mesajları silmeleri istendiği de belirlendi.
SON 5 AYDA 150'YE YAKIN FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Ekipler son 5 ayda Yunanistan ve Bulgaristan'a kaçma girişimindeki 150'ye yakın FETÖ şüphelisi, 17 PKK, 2 DEAŞ ve 2 MLKP terör örgütü üyesi zanlıyı yakaladı.
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalananlar arasında İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen hakimi İsmail Kurt, savcısı Zafer Kılınç, futbolda "şike davası"na bakan hakim Bülent Kınay ile "Ergenekon" davası hakimlerinden Fatih Mehmet Uslu gibi isimler de bulunuyor.
İHA
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