HABER

Teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 09:15 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin’e bağlı Meryemeyn köyünde teröristlerin oynadığı akıl almaz oyunu vatandaşlar anlattı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin’e bağlı Meryemeyn köyünde teröristlerin oynadığı akıl almaz oyunu vatandaşlar anlattı. Köye gelen teröristlerin ‘Allahu Ekber’ diye bağırarak kendilerine ÖSO süsü verdiği, bu şekilde sivillerin dışarıya çıkmalarını sağladıkları ortaya çıktı.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin’e bağlı Meryemeyn köyünde hayat artık normale dönüyor. Sivil vatandaşlar artık gönül rahatlığıyla evlerinden çıkarak, iş yerlerini açmaya başladı. Ancak köyde teröristlerin bıraktığı izler ise hala duruyor. Onlarca evi kendilerine sığınak olarak kullanan teröristler, araçları da ateşe verdi. Sivillere ait onlarca evi bombalarla tuzaklayan teröristler, evleri kullanılmaz hale getirdi.
Köyde sıcak çatışmaların yaşandığı sırada ilginç bir olayda meydana geldi. Tüm siviller kendilerini korumak için sığınaklara girerken, kendilerine adam arayan teröristler kimseyi bulamadı. Bu sırada teröristler, ‘Allahu Ekber’ diye bağırdı. Tekbir seslerini duyan köylüler ise ÖSO ve Türk askerinin geldiğini zannederek dışarıya çıktı. Karşılarında PKK\PYD ve YPG’li teröristleri gören siviller neye uğradığını şaşırdı. Bu sırada teröristler dışarıya çıkan sivilleri zorla silah altına almaya çalıştı. Ancak köylülerin direnmesi üzerine teröristler, belirledikleri sığınaklardan sivilleri zorla dışarıya çıkartarak, o alanlara kendileri girdi. Köyün teröristlerden temizlenmesiyle köylüler rahat bir nefes aldı. Teröristlerin saklandığı sığınaklar da Mehmetçiğimiz tarafından tek tek imha edildi.

"Bizi zorla götürmek istediler"
Yaşadıklarını anlatan Meryemeyn köyü sakinleri, “Biz yıllardır bu köyde yaşıyoruz. Çok zulüm yaptılar. Burada çok mazlum yaşıyor. Silahlarla gelip bizi sığınıklardan çıkardılar, kendileri girdik. Uçak gelip, kaldıkları yerleri bombaladı. Bomba koydukları yere sivil bir araç geldi. İçinde aile olan otomobil patladı. PKK’lılar geldi, ‘Allahu Ekber’ diye bağırdı. Biz Türk askeri zannettik, içeriden çıktık. Bize zulüm yaptılar. Bizi almak istediler” dedi.
Yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Meryemeyn’de hayat artık normale döndü. Bir çok sivil evlerine dönerken, esnaf ise iş yerlerini açtı.

İşte Bahçeli'nin masasındaki son anket!İşte Bahçeli'nin masasındaki son anket!
Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'
Öğretmen rezaleti! Öğrencileriyle ilişkiye girdiÖğretmen rezaleti! Öğrencileriyle ilişkiye girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Halk otobüsünde dehşet anları! Genç kız ailesini arayarak kurtuldu

Halk otobüsünde dehşet anları! Genç kız ailesini arayarak kurtuldu

Soğuk algınlığı ilaçlarında büyük tehlike!

Soğuk algınlığı ilaçlarında büyük tehlike!

İlginizi Çekebilir

Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı

Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı

TEM'de 8 polisin yaralandığı kaza kamerada

TEM'de 8 polisin yaralandığı kaza kamerada

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'daki metro kazası neden oldu? Başkan Tuna Twitter'dan açıkladı

Ankara'daki metro kazası neden oldu? Başkan Tuna Twitter'dan açıkladı

Ankara merkezli 4 ilde operasyon!

Ankara merkezli 4 ilde operasyon!

Bügün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

Bügün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? 2018 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?

Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? 2018 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.