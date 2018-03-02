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Teröristlerin bilgisayarından çocuk pornosu çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 14:46 | Son Güncelleme

Sakarya’da gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü mensuplarının dijital materyallerinde ‘Çocuk pornosu’ çıktı. Adliye sevk edilen şahıslardan 2’si tutuklanırken, 1’i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Teröristlerin bilgisayarından çocuk pornosu çıktı!

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla bir operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonda 3 şahıs gözaltına alınırken, ekipler şahısların ikametlerinde geniş çaplı arama gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen aramada M.J.S. ve M.A.A isimli şahısların dijital materyallerinde ‘Çocuk pornosu’ çıktı. Gözaltına alınan M.J.S. isimli şahıs ‘Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Yayınları Ülkeye Sokmak, Çoğaltmak, Satmak ve Nakletmek’ suçu ile ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçlarından, M.A.A. isimli şahıs ise ‘Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Yayınları Ülkeye Sokmak, Çoğaltmak, Satmak ve Nakletmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İ.A.A., isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

İHA

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sakarya Emniyet polis DEAŞ terör cinsel istismar taciz

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
HERŞEY BU SAKARYA dan cikiyor Fethullah cubeeli adiyamanli herkesin bir parmagi orda
hangi mantikla serbest birakiliyor nasil is anlayan varsa aciklayabilirmi bana..
Sakarya Turkiyenin en kozmopolit yerdiri Türkiyedeki tüm azınlıklar yani arabı kürdü çerkesi abazası süryanisi keldanisi boku boyası hep ordadır
@oktay51512009 sen ne anlatıyon kamil, sakaryayı ne kadar biliyosunda konuşuyorsun enayi
Çok normal.Bunlar insan değil ki.Hayvanlara daha çok saygı duyarım.
BU SAKALLI,RADİKAL-GAYRIRADİKAL MÜSLÜMANLARIN ENÇOK ÖNEM VERDİKLERİ ŞEY ZATEN MALUM UZUVLARI. ONLARA YAPTIKLARI TERÖR,SALDIRI VS.YE İKNA İÇİN KENDİLERİNE DE CENNETTE HURİ VE ŞARAP VAAD EDİLİYOR. O NEDENLE BİLGİSAYARLARINDA PORNO VE ÇOCUK PORNOSU ÇIKMASINA DA ŞAŞIRMAMAK LAZIM.
ne sanıyordunuz yasin süresi çıkacak değil ya
teröristleri yok etmek için haklı olarak ordumuz canını diline takmış, savaşta.... ama daeş mensubu tutuklanıp serbest bırakılıyor... yazıklar olsun
serbest bırakılan yandaştı sanirım
Daeşli olmak suç değilmiş onu öğrenmiş olduk .Sadece çocuk pornosundan ceza almışlar. Sonra amerika Türkler daeşle birlikte diye haber yapınca kızıyolar. Neden serbestler madem ?
@tildiray adıyan kadar başına taş düşşsün bak güney doğu illerine teröre ve pkk ya karşı en büyük dik duruşu ile hangi il durmuş.kendini bir kaç bilmez terörüst yuvalanmışsa bunu adıyaman diyipte adıyaman halkına bağlıyamazsın kanı adı bozuk
deaşa katılıp cihada gidenler ,cehennemde yanmaya gittiler haberleri yok
bu din bir harika ve hukuk
Daesh üyesi ve biri Serbest Kaliyor öglemi ?
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