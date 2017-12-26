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Teröristlerin ilginç yöntemi! 9 ayrı işaret parmağı izi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 12:09 | Son Güncelleme 1 saat önce

Kırşehir'de DEAŞ (IŞİD) üyelerine ait olduğu belirlenen bir eve düzenlenen operasyonda, 60 bin dolar nakit para, örgütün elebaşı Bağdadi'ye ait olduğu ileri sürülen mektup ile evlilik cüzdanı belgeleri ve kimlik kartları ele geçirildi. Operasyonda ayrıca ölen örgüt üyelerinin adına para transferleri için kullanıldığı değerlendirilen 9 ayrı işaret parmağının parmak izi kalıpları da bulundu.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan örgüt üyelerinin verdiği bilgiler ve en son yakalanan sözde Kırşehir sorumlusunun sorgusunun ardından kent merkezindeki iki hücre evine baskın düzenledi.

Kent merkezindeki ilk evde DEAŞ adına düzenlenmiş çok sayıda evlilik cüzdanışeklinde belgeler bulundu. Belgelerin en başında sözde DEAŞ bayrağı, alt kısımlarda ise evlenen kişinin fotoğrafları, doğum tarihleri, anne ve babalarının isimlerinin bulunduğu dikkati çekti. Belgelerin alt kısmında ise çiftlerin parmak izleri ve evliliği onaylayan örgüt sorumlusunun imzası olduğu görüldü.

Aynı evin mutfak bölümünde arama yapan ekipler, yemek yapımında kullanılan eşyaların içine gizlenmiş vaziyette sözde evlilik cüzdanındaki kişilere ait düğün fotoğrafları, ziynet eşyaları, örgüte ait kimlik kartları, Suriye ve Irak devletleri adına çıkarılmış kimlikler, çok sayıda dolar ve Türk lirası ele geçirdi.

DEAŞ'IN PARMAK İZİ OYUNU

Evin gizli bölümlerinde bulunan parmak izi kalıpları da dikkati çekti. Gerçeklerinin birebir kopyası olarak alınmış 9 ayrı işaret parmağı iziyle ilgili de inceleme başlatıldı.

Plastik kaplamalar üzerine kalıpları alındığı anlaşılan ve ölen DEAŞ mensuplarına ait olduğu tahmin edilen parmak izleri, örgütün iç yapılanmasında yer alan kişiler adına bazı işlemlerin yürütüldüğü izlenimi verdi. Ölen örgüt üyeleri adına para transferlerinin yapılması için kullanıldığı değerlendirilen parmak izi kalıplarıyla bulunan 60 bin dolar da bu değerlendirmeyi kuvvetlendirdi.

BAĞDADİ'NİN GÖNDERDİĞİ MEKTUP BULUNDU

Örgüte ait kent merkezinde tespit edilen bir başka evde yapılan aramada ise sözde DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin gönderdiği belirlenen bir mektup da bulundu.

Bağdadi’nin imzası ve mührü bulunan mektupta, tıpkı Fetullahçı Terör Örgütü'nde olduğu gibi DEAŞ'ta başlayan çözülmeler ve itirafların önüne geçilmeye çalışıldığı dikkati çekiyor. Örgüt üyelerinin motivasyonun artırılması amacıyla yazıldığı gözlenen mektupta, yeni talimatlar da yer alıyor.

Bağdadi mektupta, DEAŞ'tan ayrılanların cehenneme gideceğini ileri sürerek, örgüt bünyesindeki kişilerin kurtuluşa ereceğini, bu nedenle ayrılmamaları gerektiğini dikte ediyor.

Çeşitli vaatlerde de bulunan Bağdadi, DEAŞ ile daha çok kişiye ulaşmaları gerektiğini belirterek, ayrılanların da cezalandırılacağı tehdidinde bulunuyor.

Kırşehir'de, farklı tarihlerde tutuklanan 19 DEAŞ mensubunun yargılanmasına Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde başlanmış, bu sanıkların verdikleri ifadeler doğrultusunda aralarında DEAŞ'ın Kırşehir sorumlusu olduğu ileri sürülen şüphelinin de bulunduğu 4 kişi daha yakalanarak tutuklanmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir IŞİD Bağdadi DEAŞ

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Her şeyden önce bu insanlık düşmanı katillerin yakalanıb adalete teslim edilmesi güzel bir olay.Amma bu katiller bir zamanlar bu ülkede sanki bir kesimin öldürülmesi için gerekli imkanları nerelerden aliyordu diye bir soruda kafamızda dolaşiyor.Bu katil sürüsünün özellikle Kürt halkına ve diğer demokrat insanlara yaşatıkları acıları insanım diyenler unutmaz.Evet bu insanlık düşmanı zavalılar bir zamanlar bu ülkede istedikleri gibi olmazsada bir yerden bir yere gitmeleri rahat oluyorduki?bu katliamları bile bile yaptılar.İnsanlık her şeye değer birbirimizin düşüncelerini sevmesekde.
İŞİD mazzzzla ülkede cirit atiyor, işid biti diyorlar, ülkemizde nasıl pusuya yatığınn el altında himaye edildiğinin bir göstergesidır.
Askerlerimizi vahşi yöntemlerle şehit eden bu İslam düşmanları ele geçirildikleri anda aynı yöntemlerle infaz edilmeli. Tutuklamaya yargılamaya gerek yok
o parmaklarla birbirlerini tatmin ediyorlardır belki
Bu haber de Ülkemizin çok başarılı ve güzide yerli Bankasının para bantlarının yer almasının kime ne faydası var anlayabilmiş değilim.
Adamlar iş bankasıyla mi çalışıyor ??
YAHUDİ UŞAKLARI
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