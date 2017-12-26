Teröristlerin ilginç yöntemi! 9 ayrı işaret parmağı izi bulundu

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan örgüt üyelerinin verdiği bilgiler ve en son yakalanan sözde Kırşehir sorumlusunun sorgusunun ardından kent merkezindeki iki hücre evine baskın düzenledi.

Kent merkezindeki ilk evde DEAŞ adına düzenlenmiş çok sayıda evlilik cüzdanışeklinde belgeler bulundu. Belgelerin en başında sözde DEAŞ bayrağı, alt kısımlarda ise evlenen kişinin fotoğrafları, doğum tarihleri, anne ve babalarının isimlerinin bulunduğu dikkati çekti. Belgelerin alt kısmında ise çiftlerin parmak izleri ve evliliği onaylayan örgüt sorumlusunun imzası olduğu görüldü.

Aynı evin mutfak bölümünde arama yapan ekipler, yemek yapımında kullanılan eşyaların içine gizlenmiş vaziyette sözde evlilik cüzdanındaki kişilere ait düğün fotoğrafları, ziynet eşyaları, örgüte ait kimlik kartları, Suriye ve Irak devletleri adına çıkarılmış kimlikler, çok sayıda dolar ve Türk lirası ele geçirdi.

DEAŞ'IN PARMAK İZİ OYUNU

Evin gizli bölümlerinde bulunan parmak izi kalıpları da dikkati çekti. Gerçeklerinin birebir kopyası olarak alınmış 9 ayrı işaret parmağı iziyle ilgili de inceleme başlatıldı.