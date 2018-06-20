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"Teröristlerin kökünün kazınmasını istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 11:50 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki yıl önce şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Çito'nun ailesi, TSK'nın Kandil'e yönelik başlattığı operasyonu destekliyor - Şehidin babası Mustafa Çito: "Hepsinin kökünün kazınmasını arzu ediyoruz. Biz hep bu günleri bekliyorduk" - Anne Gülizar Çito: "Tüm teröristlerin kökünün kazınmasını istiyoruz. Allah'ım askerlerimize de yardım etsin. Biz de vatan için onlarla birlikte gitmeye hazırız"

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki yıl önce PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Çito'nun anne ve babası, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı ve Kandil'i hedef alan operasyonu destek veriyor.

Şehit Çito'nun Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan babası 63 yaşındaki Mustafa Çito, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teröristlere karşı mücadelede her zaman devletin ve TSK'nın yanında olduklarını söyledi.

Şu ana kadar teröristlere karşı sürdürülen operasyonlardan çok memnun olduklarını dile getiren Çito, "Biz bir şehit ailesi olarak, devletin terör örgütlerine karşı gerçekleştirdikleri operasyonlardan çok memnunuz. Hepsinin kökünün kazınmasını arzu ediyoruz. Biz hep bu günleri bekliyorduk. Allah herkesten razı olsun. Biz bu operasyonlardan memnunuz. Münbiç'i de almalarını çok istiyoruz. Askerlerimizin arkasındayız. Allah onlara güç kuvvet versin. Eğer müsaade ederlerse biz de oralarda çarpışmaya razıyız." diye konuştu.

Şehit babası olmanın çok gurur verici ve şerefli bir duygu olduğunu aktaran Çito, diğer yandan da genç bir evladını kaybetmesinden ötürü dayanılmayacak acı yaşadıklarını dile getirdi.

Şehidin 64 yaşındaki annesi Gülizar Çito da şehit oğullarının acısının sürdüğünü vurgulayarak, "Oğlumuz şehit oldu fakat Allah'tan razıyız. Allah'ım vatanımıza zeval vermesin. Askerlerimizi, subaylarımızı, polislerimizi, uzmanlarımızı Allah'ım korusun. Tüm teröristlerin kökünün kazınmasını istiyoruz. Allah'ım askerlerimize de yardım etsin. Biz de vatan için onlarla birlikte gitmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Çito, 4 Ekim 2016'da Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.

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