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Teröristlerin korkulu rüyası Afrin'de! JÖH ve PÖH operasyonlara başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 11:44 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bir süre önce Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye gönderilen Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, Afrin kırsalındaki operasyonlara destek veriyor.

TSK'nın, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) desteğiyle sürdürdüğü harekat kapsamında terör örgütü YPG/PKK'ya ait sığınak, barınak ve mağaraları imha eden, Afrin hattındaki köyleri ve hakim noktaları örgütün işgalinden kurtaran Mehmetçik, ilerleyişini büyük bir kararlılıkla sürdürüyor.
Ülkenin değişik bölgelerinden bir süre önce sevk edilen teröristlerin korkulu rüyası JÖH ve PÖH timleri, Afrin kırsalındaki operasyonlara destek olmaya başladı.

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Meskun mahallerde görev yapıyorlar

Oluşturulan üs noktalarına konuşlandırılan ortak harekat kabiliyetine sahip JÖH ve PÖH'ler, ihtiyaç halinde özellikle meskun mahallerde patlayıcı imha ve ev araması faaliyetlerini icra ediyor.

Teröristlerden arındırılan köylerde tek tek arama yapan özel eğitimli JÖH ve PÖH timleri, geceleri teröristlerin sızma girişimlerine karşı da teyakkuzda bekliyor.

Kırsalda da görev yapabilen JÖH ve PÖH'ler, gece görüşlü dürbünlerle takviye edilmiş silahlarıyla 24 saat aralıksız görev yapıyor.

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Afrin şehir merkezinde önemli görev üstlenecekler

Güvenlik kaynakları, bir bölümü halen PYD/PKK'nın işgalindeki Cinderes, Raju kasabalarının yakınlarına konuşlandırılan JÖH ve PÖH'lerin, Afrin şehir merkezinde yürütülecek operasyonunda da önemli görevler üstleneceğini belirtti.

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Sur, Silopi, Cizre, İdil, Yüksekova, Nusaybin ve Şırnak meskun mahal operasyonlarında 2016 yılında önemli tecrübe kazanan JÖH ve PÖH'lerin her türlü doğa koşulunda operasyon kabiliyetine sahip olduğuna dikkati çeken güvenlik kaynakları, JÖH ve PÖH timlerinin de dahil olmasıyla harekatın daha da hızlanacağını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin JÖH PÖH

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
AZ GİTTİK ,UZ GİTTİK.DERE,TEPE DÜZ GİTTİK.TANKLARLA TOPLARLA GİTTİK.UÇAKLARLA FÜZELERLE GİTTİK.40 GÜNDE 40 ADIM YOL GİTTİK.
ne diyon birader malmısın
@haxdan Sen magaradaki ananı ara orada durmasın oraya gelecekler sizi sevmeye.
Allah çocuklarımızın yardımcısı olsun ayaklarına taş degmezsin
Bu millet size çok şey borçlu. Allah yardımcınız olsun
ALLAH yar ve yardımcınız olsun.. Dualarımız sizinle..
Allah yardımcıları olsun.
bu ülke için savaşan tüm insanımızın Allah yardımcısı olsun......ülkeyi bölmek isteyenlerin tez zamanda cezasını versin
Allah yardımcınız olsun
tamam iyi güzel siyaset yapmayacağım. Neden kontrolsüz giriş yapıyorsunuz o kapılardan? Armut gibi açılıyor kapılar tek tek. Bir bubi tuzağında 2-3 şehit. Niyet güzel ama yapılış akıl ister. Allah akıl fikir versin
hic bir ordu bizle boy ölcüsemez ölcüşmeye kalkacak olana uyarı 1.....
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