Teröristlerin mühimmat deposu böyle vuruldu!

TSK, PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü tarafından Afrin’de Mühimmat Deposu olarak kullanılan tünelin tam isabetle vuruş görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, pilotumuzun ustalığı ve profesyonelliği ile tünelin tam isabetle vurulduğu görülüyor. (DHA)