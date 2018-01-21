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Teröristlerin mühimmat deposu böyle vuruldu!

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 08:24 | Son Güncelleme 11 saat önce

Afrin'e gerçekleştirilen 'Zeytin Dalı' operasyonu kapsamında dün havalanan uçaklar teröristlerin kullandığı mühimmat deposunu havaya uçurdu. Operasyonun görüntüleri TSK tarafından paylaşıldı.

TSK, PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü tarafından Afrin’de Mühimmat Deposu olarak kullanılan tünelin tam isabetle vuruş görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, pilotumuzun ustalığı ve profesyonelliği ile tünelin tam isabetle vurulduğu görülüyor. (DHA)

Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)
72 savaş uçağının ve Zeytin Dalı isminin sırrı!
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TSK Afrin

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
abd madem bizim sınırımıza pkk terör örgütünü yığmak istiyor ve 3.000 tır da silah veriyor.. o halde bizde abd sınırına ( ikiz kuleleri indiren ) el kaide terör örgütünü yığalım ve 3.000 tır da silah verelim.. bakalım abd ne kadar sıcak bakacak..
@akdenizli.2 Çok iyi bir geri zekalısın.Hemde su götürmez.Beyin gözünü açda bak dünya ya belki biraz akıl alırsın.
sevgili kardeşim, elkaide örgütüde amerikanın başka bir gücü. ikiz kuleleri kendi vurdurdu. sonrasında elkaideyi bahane ederek ortadoğuya girdi. abd orta doğuya yerleşti elkaide icraatlarını durdurdu. liderlerinide öldürmedi, estetik cerrahisi ile başka bir kimliğe dönüştürdü ve şimdilerde başka alemlerde uçuyor. olab o sözde liderlere inanan gerzeklere oluyor.
Urfa sınırındaki ypg li leri neden vurmuyor..Urfa vatan toprağı değil mi?1000 ypg li 2 gun önce konuşlanmış..alayı bunu biliyor ama medya yazmiyor..afrini diyor..jetler orayı vuramaz çünkü bunlar göstermelik reklam bizim tarafımız belli amerika
sen ne düşünüyorsun mynet.Yoruma cevap yazıyorum sende tık yok, yorumu mu göstermiyorsun niye sanamı dokundu.
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