Teröristlerin şehit ettiği Savcı Mehmet Selim Kiraz soruşturması tamamlandı!

DHKP-C’li teröristler tarafından 31 Mart 2015’te rehin alınan savcı Mehmet Selim Kiraz’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından hazırlanan iddianamede DHKP-C’nin en üst düzey karar organı Merkez Komitesi üyeleri Faruk Ereren, Zerrin Sarı ve teröristlere eylemde kullanılan silahı sağlayan, güvenli ev bulan isimlerin de aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 14 isim şüpheli olarak yer aldı.

DARBE SUÇLAMASI YÖNELTİLDİ



Savcı Kiraz’ın rehin alınma talimatının örgütün yurt dışında bulunan Merkez komite üyeleri tarafından verildiği dile getirilen iddianamede eylemin teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Şüphelilere ‘tasarlayarak ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme’, ‘Cebir ve tehdit kullanılarak, silahla birden fazla kişi tarafından birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘Silahlı terör örgütüne yardım etme’ gibi suçlamalar yöneltildi.