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Teröristlerin sosyal medya yalanı! Yaptıkları saldırıyı TSK'ya mal etmeye çalıştılar

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 11:37 | Son Güncelleme

Terör örgütü PYD/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları, PYD/PKK'nın Azez'e yaptığı hastane saldırısı üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamaya çalıştı.

Teröristlerin sosyal medya yalanı! Yaptıkları saldırıyı TSK'ya mal etmeye çalıştılar

Sosyal medyada "Afrin'de çocukları kurtarın" etiketiyle kullanılan yaralı çocuk fotoğrafının, Suriye'deki sahra hastanelerinin birinde çekildiği ve 18 Aralık 2015 tarihli bir haberde kullanıldığı tespit edildi. "Afrin'de çocukların öldürüldüğü imasıyla" paylaşılan görselin de Gazzeli çocuklara ait olduğu ve 4 Kasım 2010'da bir haberde kullanıldığı ortaya çıktı.

Örgüte yakın hesaplar, PYD/PKK'nın sivillere yaptığı saldırıları da yalanlarına alet etmekten çekinmedi. PYD/PKK'nın 19 Ocak 2018'de Afrin'den Türkiye sınırında yer alan Azez ilçesindeki 2 hastaneye yaptığı saldırı, sosyal medyaya "TSK'nin Afrin'de sivilleri hedef aldığı" iddiasıyla servis edildi.

ÖDÜLLÜ FOTOĞRAFLA KARA PROPAGANDA

Zeytin Dalı Harekatı'nda 14. güne gelinirken, PYD/PKK'ya yakın hesapların ilk günden itibaren sosyal medyada, TSK'ye yönelik başlattığı kara propagandası da devam ediyor. Örgütün karalama kampanyasında, terör örgütü PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslim, "Afrinli" diye Doğu Gutalı çocukları paylaşmış, Esed rejiminin sivil katliamları Afrin'deymiş gibi gösterilmeye çalışılmış, Malezya'da düşen akrobasi uçağı da "PYD'nin düşürdüğü Türk jeti" iddiasıyla servis edilmişti.

Zeytin Dalı Harekatı'nın simgesi haline dönüşen AA'nın Burseya Dağı'nda çektiği Türk bayraklı fotoğrafa DEAŞ'ın örgütsel flamasını montajlayan örgüt destekçileri, AA İstanbul Photo Awards 2016'da birinci olan fotoğrafı da Afrin'de çekilmiş gibi paylaşmıştı.

Terör örgütü yandaşları, PKK'nın 2007'de Şırnak'ta şehit ettiği korucu ve sivillerin cenaze törenine ait görseli de "Afrin'de çok sayıda Türk askeri öldürüldü" iddiasıyla servis etmişti.

AA'nın kullanılan görsellerin asıllarını ifşa etmesiyle örgüt çıkmaza girmiş, bir tır firmasının internet kataloğundaki görselleri bile yalanlarına alet etmeye kalkmıştı

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Anahtar Kelimeler:
PKK PYD YPG Azez Afrin zeytindalı operasyonu

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
bu örnek resimm...yapmayin allah askina..F16 lar gül birakiyor demediginiz kaldi.her iki tarafta abartili yalan haber yapiyor.ben islamcasini ve insancasini söylüyorum...Allah mazluma kiyan herkesi ordusuyla beraber kahreylesin...
@selahattin_afsin_1969 selho sen hep türkiyeyi karalıyon.senin fikrin belli aa bir şey söyleyeyimmi?eski TÜRKİYE yok.ülkemize kim saldırırsa karşılığını görür.bu yumuşak kelimeler bu yuvarlak kelimeleri genelde terör örgütleri kullanır.ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM.....ALLAH TÜRKİYEYİ KORUSUN
Onlara ve uydurma paylaşımlarına inanmak isteyen ger-zekler devekuşu gibi başlarını kuma gömsünler bakalım. İt ürür, harekat başarıyla yürür.
keşke yapsak afrini yerle bir etsek
@toyerb malmısın orada siviller yaşıyor
nasıl biraraya toplamışlarsa bunların hepsi utanmaz duygusuz dangalaklar. devletin okulunda okumuş devlet düşmanları ... temiz demokratik laik bir dayak istiyorlar modern yobazlar
la bu fotoğraf ünlü bir fotoğraf zaten..fotoğrafa neden odaklanıyoruz..mesaj veriyor..çocukları kurtarın mesajı kötü bir mesaj mı..ister cin ali çizer ister ünlü bir çocuk fotosu paylaşır..anlatılmak istenen mesaj mesaj..bu fotonun gazeli çocuklar olduğunu sağır sultan biliyor zaten..nasıl bu kadar vicdansız olduk ki..verdiğimiz haberde sadece BİZ YAPMADIK SAVUNMASI..yapmadık evet ama bize yakışan haber evet çocukları koruyalım çocuk ve kadınlar çıksınlar gibi mesaj vermektir bize yakışan..BİZ YAPMADIK diye hemen savunmaya yönelik haber değil..
ugrasmayın terorist olmayan terk etsin afrini düm düz edelim yoksa zaiyat verriiz
tsk öso teröristleriyle suriye topraklarındaki operasyonlarını artık sonlandırmalıdır. roket korkusuyla kilis halkı kenti boşaltmaya hazırlanıyor
hainlikte alçaklıkta bunlarda ama dangalaklıkta ve kolay ölmeleriylede meşhur bunlar:)
açılım projeleri....kürt açılım projeleri...demokratik özerklik naneleri....akil (sakil) adamlar şarlatanlığı....oslo ,habur,dolmabahçe rezaleti...sınırımızda pyd ye geçiş izni rezaleti daha sayalımmı...BU REZİLLİKLERİ BEN Mİ YAPTIM....ŞİMDİ BUNLARI HATIRLATIYOR DİYE BENİ YOKETMEYE ÇALIŞIR BU YARIM AKILLILAR...
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