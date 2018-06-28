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Teröristlerle fotoğrafına "film çekiyorduk" savunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 11:57 | Son Güncelleme

Edirne'de "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanan Türk asıllı Alman şarkıcı Saide İnaç, terör örgütü PKK üyeleriyle olan silahlı ve terörist kıyafetli fotoğrafları için "film çekiyorduk" savunması yaptı

EDİRNE (AA) - HAKAN ŞAHİN - Edirne'de "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanan Türk asıllı Alman şarkıcı Saide İnaç'ın, terör örgütü PKK üyeleriyle olan silahlı ve terörist kıyafetli fotoğrafları için "film çekiyorduk" savunması dikkati çekti.

HDP'nin seçim çalışması için yaklaşık bir hafta önce geldiği Edirne'de polis uygulama noktasında gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanan "Hozan Cane" olarak tanınan Türk asıllı Alman şarkıcı Saide İnaç'ın ifadesine ulaşıldı.

Telefonunda, terör örgütü PKK mensuplarının yuvalandığı Kandil'de terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinden terörist başı Murat Karayılan ve teröristlerle çektirdiği fotoğraflar bulunan İnaç, ifadesinde, terör örgütüyle bir bağının olmadığını öne sürdü.

Telefonundaki fotoğrafların ve yazışmaların kendisine ait olmadığını savunan İnaç, birçok fotoğrafın da montaj olduğunu iddia etti.

Terörist başı Karayılan ile olan bazı fotoğraflarının da "montaj" olduğunu ileri süren İnaç, "O fotoğraflar, bir filme ait. Sadece üzerimde kırmızı tişört olan, Murat Karayılan ile çekilen fotoğraf gerçektir." ifadesini kullandı.

İnaç, elinde silah ve üzerinde terörist kıyafetleriyle çekilen fotoğrafları için de "film çekiyorduk" savunması yaptı.

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