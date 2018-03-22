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Korkunç itiraf: Suikast ve saldırılar için özel yüz maskesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 09:02 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'dan kaçarak Silopi’de polise teslim olan ‘Avesta’ kod adlı terörist D.K itirafçı oldu. Örgütün suikastten sorumlu "Özel Kuvvetler" biriminde olduğunu söyleyen D.K, örgütün elebaşılarından Murat Karayılan ile yaptıkları toplantılardan, planladıkları suikast ve sabotajlara kadar birçok bilgiler verdi. Karayılan’ın bazı teröristleri Türkiye’deki yüz tanıma sistemine karşı kullanacakları özel bir yüz maskesi sisteminin eğitimi için Avrupa ülkelerine gönderdiğini de anlattı.

Korkunç itiraf: Suikast ve saldırılar için özel yüz maskesi!

Suriye’deki terör gruplarına yönelik Zeytindalı Harekâtı, devam ederken geçtimiz Şubat ayında Irak’ın kuzeyindeki terör kamplarından kaçan özel eğitimli bir grup terörist Şırnak’ın Silopi ilçesinde emniyet güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristler eylem ve suikast planlarıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Teslim olan teröristler arasındaki ‘Avesta’ kod adlı D.K’nın ifadesine göre ‘Cemal’ kod adlı terör örgütü elebaşı Murat Karayılan, kendileriyle bir toplantı yaptı.

DEŞİFRE OLAN TERÖRİSTLERE MASKE

Milliyet'te yer alan habere göre, bu toplantıda aralarında Avesta’nın da bulunduğu teröristlere Türkiye’de emniyet güçlerinin kullandığı yüz tanıma sistemini gündeme getirerek canlı bomba eylemi yapacak olan ‘Özel Kuvvetler’ içinde yer alan ama deşifre olan örgüt mensuplarının ‘yüz maskesi’ olarak tabir edilen bir maskeyi kullanmak için Avrupa ülkelerine eğitime gönderildiğini, böylece canlı bomba saldırısı yapacak örgüt mensuplarının ‘Yüz Tanıma Sistemi’ tarafından deşifre edilmesinin önüne geçileceğini söyledi.

"ŞENGAL'DE EĞİTİLDİLER"

‘Avesta’ kod adlı terörist D.K 2017’nin Nisan ayında Irak’ın Şengal bölgesinde sabotaj için eğitilmiş 5 ayrı grup halinde toplam 210 teröristin eğitildiğini, bunlardan kendisi de dahil bir grub örgüt mensubunun sabotaj için Türkiye’ye gönderilmesinin planlandığını anlattı. D.K, terör örgütünün tablet bilgisayar ile sevk ve idare edilebilen araçlarla bombalı saldırı yapma planları üzerinde çalıştığını da söyledi.

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PKK Murat Karayılan Silopi saldırı suikast

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