Korkunç itiraf: Suikast ve saldırılar için özel yüz maskesi!

Suriye’deki terör gruplarına yönelik Zeytindalı Harekâtı, devam ederken geçtimiz Şubat ayında Irak’ın kuzeyindeki terör kamplarından kaçan özel eğitimli bir grup terörist Şırnak’ın Silopi ilçesinde emniyet güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristler eylem ve suikast planlarıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Teslim olan teröristler arasındaki ‘Avesta’ kod adlı D.K’nın ifadesine göre ‘Cemal’ kod adlı terör örgütü elebaşı Murat Karayılan, kendileriyle bir toplantı yaptı.

DEŞİFRE OLAN TERÖRİSTLERE MASKE



Milliyet'te yer alan habere göre, bu toplantıda aralarında Avesta’nın da bulunduğu teröristlere Türkiye’de emniyet güçlerinin kullandığı yüz tanıma sistemini gündeme getirerek canlı bomba eylemi yapacak olan ‘Özel Kuvvetler’ içinde yer alan ama deşifre olan örgüt mensuplarının ‘yüz maskesi’ olarak tabir edilen bir maskeyi kullanmak için Avrupa ülkelerine eğitime gönderildiğini, böylece canlı bomba saldırısı yapacak örgüt mensuplarının ‘Yüz Tanıma Sistemi’ tarafından deşifre edilmesinin önüne geçileceğini söyledi.