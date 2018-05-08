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Teröristten şok itiraf! Eski milletvekilinin yerini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 09:02 | Son Güncelleme

Irak tarafından Türkiye tarafına geçerek Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olan ‘Demhat Andok’ adlı terörist, itirafçı oldu.

Teröristten şok itiraf! Eski milletvekilinin yerini açıkladı

Eski Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın Avrupa'dan Mahmur kampına geldiğini söyleyen itirafçı terörist, Sarıyıldız'ın şuan Gare bölgesinde olabileceğini de söyledi. Örgütün Türkiye’ye sızmak için kullandığı iki önemli noktanın yerini de güvenlik güçlerine bildirdi.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Demhat Andok, örgütün Suriye giriş çıkış için bu noktaları kullandığını anlattı. Bu noktalar uydu koordinatlarıyla belirlenerek Mardin'deki ilgili birimlere bildirildi ve kontrol altına alındı. Örgütün eylem plan ve stratejilerine dair mühim bilgiler veren Demhat Andok ifadesinde sızma noktalarını şöyle anlattı:

"BİR İNSAN BOYUNDA TÜNEL"

"Nusaybin İlçesi ve Kızıltepe arasında kalan, Suriye tarafında ise Amude bölgesine denk gelen bir alanda, su yatağı ve su tüneli mevcut, terör örgütü Suriye geçişlerinde bu yolu kullanır, beni de Suriye'ye bu güzergahı kullanarak geçirdiler, su yolu dediğim sazlık ve kamışlık alanlardan oluşur ve yolun karşısında geçildiği zaman su kanalı başlar, bu su kanalı örgüt tarafından Tünel olarak kullanılır ve Suriye sınır hattında bulunan beton bloklarının altında kalır, bu su tüneli Suriye tarafına kadar gider ve yaklaşık bir insan boyunda olan bir tüneldir.’

"MUHTARIN KÖYÜ"

“Tünelin çıkışında Suriye tarafından Amude bölgesine gelmeden mülteci kampı mevcuttur, yine görebildiğim kadarıyla sınırın bu tünelin girişi normalde tel örgüler ile kapatılmıştı ancak muhtemelen geçiş yapan örgüt mensupları tarafından kesilmiş ve pasif hale getirilmişti. Tünelin bulunduğu noktanın karşısındaki köye ise muhtarın köyü diyorlardı"

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın vekilliği, geçtiğimiz yıl "devamsızlık" gerekçesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla düşürülmüştü.


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Anahtar Kelimeler:
Faysal Sarıyıldız HDP terör PKK Suriye

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