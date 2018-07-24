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Terörle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 15:10 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanlığından, Diyarbakır kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Kani-Rash bölgelerindeki operasyonlarda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Güvenlik güçleri, Diyarbakır kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Kani-Rash bölgelerindeki operasyonlarda 3 teröristi etkisiz hale getirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalı ve Irak'ın kuzeyindeki Kani-Rash bölgelerinde dün operasyon gerçekleştirildi.

Güvenlik güçlerinin operasyonlarında bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist öldürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Irak'ın kuzeyi

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