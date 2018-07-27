Hakkari kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Kani-Rash bölgesinde devam eden operasyonlarda 4 terörist ölü ele geçirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında dünkü yurt içi terörle mücadele harekatına ilişkin bilgilere yer verildi.
Buna göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında ve Irak'ın kuzeyi/Kani-Rash bölgesinde operasyonlar devam ediyor.
Operasyonda keşif ve gözetleme araçlarıyla belirlenen silahlı 4 bölücü terör örgütü mensubu ateş destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen atışlar sonucu etkisiz hale getirildi.
Şırnak Silopi'de Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 bölücü terör örgütü mensubu, Ağrı Doğubayazıt'ta bir bölücü terör örgütü mensubu, Bingöl Yayladere'de ise bir bölücü terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında bir el yapımı patlayıcı belirlenerek imha edildi.
İstanbul Avcılar'da vahşet evi! Çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış...
Ne yediğinize dikkat edin! 71 yaşındaki adam elini kaybetti
Ahmet Şık'a büyük şok!
42 bin yıl sonra tekrar canlandılar!
Dünyaca ünlü fast food zincirinde akılalmaz kavga: Sen benim anneme...
Yeni evli çift masraflara katlanamayınca kendi evini yaptı
Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti
3 kadın birbirine girdi! Trafikte saç saça baş başa kavga
AK Parti kulislerini sallayan iddia!
Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!
KPSS-2018/6 KGM yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum