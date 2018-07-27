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Terörle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 17:22 | Son Güncelleme

Hakkari kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Kani-Rash bölgesinde devam eden operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Kani-Rash bölgesinde devam eden operasyonlarda 4 terörist ölü ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında dünkü yurt içi terörle mücadele harekatına ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında ve Irak'ın kuzeyi/Kani-Rash bölgesinde operasyonlar devam ediyor.

Operasyonda keşif ve gözetleme araçlarıyla belirlenen silahlı 4 bölücü terör örgütü mensubu ateş destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen atışlar sonucu etkisiz hale getirildi.

Şırnak Silopi'de Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 bölücü terör örgütü mensubu, Ağrı Doğubayazıt'ta bir bölücü terör örgütü mensubu, Bingöl Yayladere'de ise bir bölücü terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında bir el yapımı patlayıcı belirlenerek imha edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari terörist Terörle Mücadele

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