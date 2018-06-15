"Terörle mücadele çok daha emin adımlarla sürdürülecek"

VAN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarına yönelik operasyonlara ilişkin, "Kandil'i temizledikten sonra Türkiye'nin gerek sınır güvenliği gerek PKK ile olan terörle mücadelesi olsun çok daha emin adımlarla sürdürülecektir. PKK terör örgütüne ve onu destekleyenlere bir darbe daha indirilecektir." dedi.

Yüksekova 3. Tümen Komutanlığındaki programın ardından Jandarma Genel Komutanı Korgeneral Arif Çetin ve AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ile Kalana Üs Bölgesi'ne giden Bakan Soylu, burada görev yapan güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Soylu, burada yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin kararlı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi. Terör örgütü PKK'ya sürekli kayıplar verdirildiğini belirten Soylu, güvenlik güçlerinin milletin, ülkenin bekası için büyük mücadele ortaya koyduğunu anlattı.

"Buralara sahip çıkarak ülkemizin namusunu, bayrağımızın onurunu muhafaza ediyorlar. Bugün aileleriyle birlikte değiller ama burada hep birlikte olarak onların özlemini bir nebze giderme amacını taşıdık." ifadesine yer veren Soylu, şunları kaydetti: