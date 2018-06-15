"Terörle mücadele çok daha emin adımlarla sürdürülecek"

VAN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarına yönelik operasyonlara ilişkin, "Kandil'i temizledikten sonra Türkiye'nin gerek sınır güvenliği gerek PKK ile olan terörle mücadelesi olsun çok daha emin adımlarla sürdürülecektir. PKK terör örgütüne ve onu destekleyenlere bir darbe daha indirilecektir." dedi.
Yüksekova 3. Tümen Komutanlığındaki programın ardından Jandarma Genel Komutanı Korgeneral Arif Çetin ve AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ile Kalana Üs Bölgesi'ne giden Bakan Soylu, burada görev yapan güvenlik güçleriyle bayramlaştı.
Soylu, burada yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin kararlı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi. Terör örgütü PKK'ya sürekli kayıplar verdirildiğini belirten Soylu, güvenlik güçlerinin milletin, ülkenin bekası için büyük mücadele ortaya koyduğunu anlattı.
"Buralara sahip çıkarak ülkemizin namusunu, bayrağımızın onurunu muhafaza ediyorlar. Bugün aileleriyle birlikte değiller ama burada hep birlikte olarak onların özlemini bir nebze giderme amacını taşıdık." ifadesine yer veren Soylu, şunları kaydetti:
"Sağlıkla, huzurla, afiyetle milletimizin birlik beraberliği içinde arkadaşlarımızın büyük fedakarlık ve kararlılıkla görevlerini icra ediyorlar, milletimiz huzurlu bir şekilde hayatını idame ettirsin, işini huzurlu yapabilsin, ülkemize ve milletimize göz diken hainlere göz açtırmasın diye. Allah razı olsun. Şu anda sınırımızın dışında oraların da huzur ve emniyetini sağlamaya çalışan bütün kahramanlarımızın bayramlarını tebrik ediyorum."
- "Artık Kandil'in sırası gelmiştir"
İçişleri Bakanı Soylu, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik devam eden operasyonlara da değindi.
Kandil'in terör örgütünün psikolojik, lojistik harekatını ve uluslararası ilişkilerini düzenlemeye çalıştığı bir böcek yuvası olduğunu ifade eden Soylu, şöyle dedi:
"Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatları ve iç güvenlik operasyonu yapan Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik birimleri, jandarma, polis ve korucularımız hep birlikte büyük bir mücadele veriyor. Bu mücadelenin sonunda da hissedilir, bütün rakamlarıyla yansıyan bir başarı elde etmişlerdir. Kandil'deki bu böcek yuvası kalmıştır. İnanıyorum ki çok yakın zaman dilimi içinde buraya yönelik ve burada böcek yuvasının kalmamasına yönelik gerekli adım atılacaktır. Milletimiz bu konuda rahat olsun, artık Kandil'in sırası gelmiştir. Burada Kandil'i temizledikten sonra Türkiye'nin gerek sınır güvenliği gerek PKK ile olan terörle mücadelesi olsun çok daha emin adımlarla sürdürülecektir. PKK terör örgütüne ve onu destekleyenlere bir darbe daha indirilecektir. Bu konuda çok rahatız. Bu operasyonlar bizim imkan ve kabiliyetlerimiz çerçevesinde rahat yapılacak operasyonlardır. Teknolojimiz, beşeri yeteneklerimiz ve operasyon kabiliyetlerimiz bunu ülkemiz milletimiz adına başarılabilecek düzeydedir. Artık Türkiye uzun yıllardan beri kendisini meşgul eden Kandil gibi bir dertten de kurtulacaktır."
Soylu, "Allah milletimizi, devletimizi güçlü kılsın. Güçlü olursanız bunu başarabilirsiniz. İnanıyorum ki milletimiz o günü görünce çok daha rahatlayacaktır" değerlendirmesinde bulunarak, "Doğu ve Güneydoğuda kardeşlerimiz de yıllardan beri Kandil'in ortaya koyduğu ve kendilerini rahatsız eden bu gidişattan kurtulmuş olacaktır. Bunun bölgede önemli bir rahatlık getireceğini söylemek isterim." diye konuştu.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, bayramlarını kutladı
Soylu, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, "Yüksekova Kalana Üs Bölgesi'ndeyiz. Komutanlarımızla, askerlerimizle, polislerimiz, korucularımızla birlikteyiz. Bayramınızı kutluyorlar." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Bütün kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Nice bayramlara Rabb'im hayırlısıyla bizleri kavuştursun." diyerek, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.
Başbakan Binali Yıldırım ile telefon görüşmesi yapan Soylu, beraberindeki komutan ve askerlerin bayram tebriklerini iletti.
Başbakan Yıldırım da herkesin bayramını kutlayarak, "Bütün komutanlarımızın, kahraman Mehmetçiklerimizin bayramlarını tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sizin sayenizde milletimiz huzur içinde bayram geçiriyor. Bakanımız başta olmak üzere bütün askerlerimiz, polislerimiz, güvenlik korucularımız, jandarmamız canla başla terör belasından ülkemizi kurtarmak için gece gündüz çalışıyorlar. Allah güçlerini artırsın, yar ve yardımcıları olsun. Nice bayramlara birlikte ulaşmayı nasip etsin." ifadesini kullandı.
Soylu, daha sonra üs bölgesinden ayrıldı.
İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindekiler üs bölgesinden ayrıldıktan sonra İl Jandarma Komutanlığına geçti. Soylu, burada İkiyaka Dağları ve Düztepe mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatları inceledi.
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