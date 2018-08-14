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Terörle mücadele gazilerinden duygulandıran destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 12:36 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yastık altındaki döviz ve altınlarınızı çıkarın" çağrısı üzerine, terörle mücadele gazileri, döviz ve altınları olmadığından dolayı destek için bir aylık gazi maaşlarını devlete hibe etti

Bilkent Gazi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gaziler, destek için bir aylık gazi maaşlarını devlete hibe etti.

1999'da teröristlerin döşediği mayına basarak bir bacağını kaybeden Gazi Selami Karaçoban, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gelerek, bir aylık maaşlarını hibe etmek isteyen gaziler adına açıklama yaptı. Karaçoban, ABD başta olmak üzere dış mihrakların saldırıları ve baskılarıyla Türkiye'nin karşı karşıya kaldığını belirtti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ve yaklaşık 40 yıldır süren terörün, Türkiye'yi bölemediğini söyleyen Karakoç, "Bu saldırı ve baskılara en son olarak rahip görüntüsü altında Amerikan istihbaratı adına ajanlık yaptığı tespit edilen ve neticesinde tutuklanan Rahip Brunson bahane edilmiştir." dedi.

Başkan Erdoğan'ın çağrısına uyduklarını belirten Karakoç, verilen mücadelenin "İstiklal Mücadelesi" olduğunu, yastık altında döviz ve altınları olmaması nedeniyle destek olmak adına bir aylık gazi maaşlarını hibe etmek için Sosyal Güvenlik Kurumuna geldiklerini söyledi.

Açıklamanın ardından Bilkent Gazi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 33 gazi, hibe dilekçelerini SGK'ye verdi.

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