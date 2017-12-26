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Terörle mücadele operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 13:45 | Son Güncelleme 41 dakika önce

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi - Kara hudutlarından yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 480 kişi yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde 23 ve 25 Aralık tarihlerindeki "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerce yapılan taciz atışı ve sızma girişimine karşılık verilmesi sonrası 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde güvenlik güçleri tarafından PKK/PYD-YPG mensubu bir terörist yakalandı.

- Yasa dışı sınır geçişleri

Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından gün içerisinde yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 480 kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerden 316'sı Suriye'den Türkiye'ye, 10'u ise Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunurken yakalandı.

Irak'tan Türkiye'ye geçmeye çalışan bir, Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 40, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 113 kişi gözaltına alındı.

(AA)

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