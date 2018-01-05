Terörle mücadele operasyonları

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerce toprağa gömülen 6 el yapımı patlayıcı, bin 827,5kilogram toz esrar ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü yurt içi olaylara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, güvenlik güçlerince yürütülen arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette 6 el yapımı patlayıcı, bin 827,5 kilogram toz esrar ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

(AA)