HABER

Terörle mücadele operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 19:26 | Son Güncelleme

Hakkari Çukurca'da, güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen patlayıcı madde yüklü minibüs imha edildi

Hakkari Çukurca'da güven güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen patlayıcı madde yükle minibüs imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylara" ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Şırnak merkezdeki operasyonda 11 adet havan mühimmatı, 12 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 60 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, dört adet el yapımı patlayıcı, 25 kilo amonyum nitrat, bir kilo C3 plastik patlayıcı, 120 metre kablo ve 42 adet pil ele geçirildi.

Tunceli Nazımiye'de, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arazi aramasında da bir adet tabanca, beş adet tabanca fişeği, bir adet dürbün ve muhtelif malzemesi bulundu.

Van Çatak'ta belirlenen sığınakta, iki adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 80 kilo amonyum nitrat, 116 adet pil ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkari Çukurca'da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen patlayıcı madde yüklü minibüs imha edildi.

Üç sığınakta da 60 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, çok miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman tespit edildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Başkanlığı Terörle Mücadele Operasyonları

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Tecavüze uğrayıp para için susmuştu! Korkunç olay

Tecavüze uğrayıp para için susmuştu! Korkunç olay

Dansöz 'çok iddialı' bulunduğu için sınır dışı ediliyor

Dansöz 'çok iddialı' bulunduğu için sınır dışı ediliyor

Cinsel birliktelik teklifiyle yaşlı adamı aldattı

Cinsel birliktelik teklifiyle yaşlı adamı aldattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Belediye personeline hizmet içi eğitim semineri

Belediye personeline hizmet içi eğitim semineri

Çeşme yaptırmak için yarıştılar

Çeşme yaptırmak için yarıştılar

Başkan teşkilata sigarayı bıraktırdı

Başkan teşkilata sigarayı bıraktırdı

Ünye’de doğalgaz zorunluluğu

Ünye’de doğalgaz zorunluluğu

Ali Çetinbaş: Bizde kadın, erkeklerle beraber cepheye gidip vatan için gözünü kırpmadan canını feda etmeye hazır bir neferdir

Ali Çetinbaş: Bizde kadın, erkeklerle beraber cepheye gidip vatan için gözünü kırpmadan canını feda etmeye hazır bir neferdir

TBMM Başkanvekili Aydın: “Türkiye’nin bekası terör örgütlerini kurutmaktan geçer”

TBMM Başkanvekili Aydın: “Türkiye’nin bekası terör örgütlerini kurutmaktan geçer”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.