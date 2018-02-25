HABER

Terörle mücadele operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 13:07 | Son Güncelleme

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Şırnak merkezde güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda 3 piyade tüfeği ve bir RPG-7 roketatar ele geçirildi.

Tunceli merkezde güvenlik güçlerince yapılan aramada menfeze tuzaklanmış bir el yapımı patlayıcı imha edildi.

Ayrıca, 4 sığınakta 500 kilogram amonyum nitrat, 500 metre kablo ve muhtelif malzemeler bulundu.

Bitlis'in Hizan ilçesindeki arazide tespit edilen sığınakta 10 kilogram amonyum nitrat, 65 metre kablo ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Başkanlığı Terörle Mücadele Operasyonları

En Çok Okunan Haberler

Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!

Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!

Kırmızı bültenle aranan Salih Müslim, Prag'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Salih Müslim, Prag'da yakalandı

Meteoroloji'den son dakika hava durumu! İstanbul'a kar geliyor, tarih verildi

Meteoroloji'den son dakika hava durumu! İstanbul'a kar geliyor, tarih verildi

Canan Karatay'dan antidepresan uyarısı: Abim intihar etti

Canan Karatay'dan antidepresan uyarısı: Abim intihar etti

Harekatta bir ilk! Cinderes ve Afrin için hazır bekliyorlar!

Harekatta bir ilk! Cinderes ve Afrin için hazır bekliyorlar!

'İngiliz polisi cinsel istismarcılara göz yumarken, mağdurları cezalandırdı'

'İngiliz polisi cinsel istismarcılara göz yumarken, mağdurları cezalandırdı'

Diğer Haberler
Başkan Özgüven: “Bu şehrin belediye başkanı olmak büyük onur”

Başkan Özgüven: “Bu şehrin belediye başkanı olmak büyük onur”

Araban’da sağanak yağış ve yoğun sis

Araban’da sağanak yağış ve yoğun sis

Suriye'de el yapımı patlayıcılar imha ediliyor

Suriye'de el yapımı patlayıcılar imha ediliyor

AFAD, AKYE eğitimleri başladı

AFAD, AKYE eğitimleri başladı

Hedef bin AFAD gönüllüsü

Hedef bin AFAD gönüllüsü

Suriyeli öğrencilere giyim yardımı

Suriyeli öğrencilere giyim yardımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.