Terörle mücadele operasyonları

Şırnak'ta 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.
Buna göre, Şırnak merkezde güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda 3 piyade tüfeği ve bir RPG-7 roketatar ele geçirildi.
Tunceli merkezde güvenlik güçlerince yapılan aramada menfeze tuzaklanmış bir el yapımı patlayıcı imha edildi.
Ayrıca, 4 sığınakta 500 kilogram amonyum nitrat, 500 metre kablo ve muhtelif malzemeler bulundu.
Bitlis'in Hizan ilçesindeki arazide tespit edilen sığınakta 10 kilogram amonyum nitrat, 65 metre kablo ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
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